المرأة
بسبب زينة الميلاد.. نجمة شهيرة تتعرض للانتقادات (صور)
Lebanon 24
04-12-2025
|
02:45
photos
نشرت نجمة
تلفزيون الواقع
الأميركية كيم كارداشيان
مقاطع فيديو عبر حسابها على
انستغرام
لمنزلها المزين بالعشرات من
أشجار عيد الميلاد
المغطاة بالثلوج الاصطناعية والمضيئة على طول ممر ضخم.
وعلقت على الفيديوهات بالقول: "انتهينا للتو من تزيين المنزل.. لا يمكنني وصف رائحته وشعوره، إنه جنوني جداً، انظروا إلى الرواق!".
الا ان موجة انتقادات واسعة طالت كيم بعد استعراضها زينة
عيد الميلاد
في منزلها الفخم، ووصفها متابعون بـ "المبالغ فيها" وغير الضرورية، فيما اعتبرها آخرون تعكس "فراغاً" أكثر مما تعكس أجواء الاحتفال.
