بسبب زينة الميلاد.. نجمة شهيرة تتعرض للانتقادات (صور)

نشرت نجمة مقاطع فيديو عبر حسابها على لمنزلها المزين بالعشرات من المغطاة بالثلوج الاصطناعية والمضيئة على طول ممر ضخم.

Advertisement

وعلقت على الفيديوهات بالقول: "انتهينا للتو من تزيين المنزل.. لا يمكنني وصف رائحته وشعوره، إنه جنوني جداً، انظروا إلى الرواق!".



الا ان موجة انتقادات واسعة طالت كيم بعد استعراضها زينة في منزلها الفخم، ووصفها متابعون بـ "المبالغ فيها" وغير الضرورية، فيما اعتبرها آخرون تعكس "فراغاً" أكثر مما تعكس أجواء الاحتفال.





