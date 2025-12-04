جيسيكا عازار تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور

Advertisement

نشرت الإعلامية صورة عفوية عبر حسابها الرسمي، موجهة تحية ودودة لجمهورها.ظهرت جيسيكا بإطلالة طبيعية مرتدية ملابس دافئة، مع ابتسامة هادئة.التفاعل جاء سريعاً مع ظهور العديد من الرموز التعبيرية المحبة من متابعيها.