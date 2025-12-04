Advertisement

المرأة

جيسيكا عازار تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:30
نشرت الإعلامية جيسيكا عازار صورة عفوية عبر حسابها الرسمي، موجهة تحية ودودة لجمهورها.
ظهرت جيسيكا بإطلالة طبيعية مرتدية ملابس دافئة، مع ابتسامة هادئة.
التفاعل جاء سريعاً مع ظهور العديد من الرموز التعبيرية المحبة من متابعيها.
 
