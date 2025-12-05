منى زكي تُعبّر عن سعادتها بعرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش

Advertisement

أعربت النجمة عن سعادتها بعرض فيلمها " " ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مشيرةً إلى أن هذه تجربة لا تتكرر، وأنها سرّت بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على الفيلم فور عرضه.ونشرت زكي عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً لها من الخاص للفيلم في المهرجان، معلقةً: "كانت تجربة عرض فيلم 'الست' في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مميزة بكل معنى الكلمة، من لحظة الوصول إلى الحفاوة الكبيرة وتفاعل الجمهور بعد العرض… إحساس لا يوصف يسكن قلبي".وأضافت: "أنا سعيدة وممتنة جداً لردود الفعل الجميلة من الجمهور والنقاد، وكلماتهم التي أسعدتني. وأود أن أتوجه بالشكر لإدارة على التنظيم الراقي والاحتفاء بالفيلم، وكذلك للشعب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والطيبة، التي جعلتني أشعر منذ اللحظة الأولى وكأنني بين أهلي وفي بلدي الثاني". (اليوم السابع)