Advertisement

المرأة

منى زكي تُعبّر عن سعادتها بعرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:10
A-
A+

Doc-P-1451207-639005443032406173.jpg
Doc-P-1451207-639005443032406173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت النجمة منى زكي عن سعادتها بعرض فيلمها "الست" ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مشيرةً إلى أن هذه تجربة لا تتكرر، وأنها سرّت بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على الفيلم فور عرضه.
Advertisement

ونشرت زكي عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً لها من العرض الخاص للفيلم في المهرجان، معلقةً: "كانت تجربة عرض فيلم 'الست' في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مميزة بكل معنى الكلمة، من لحظة الوصول إلى الحفاوة الكبيرة وتفاعل الجمهور بعد العرض… إحساس لا يوصف يسكن قلبي".

وأضافت: "أنا سعيدة وممتنة جداً لردود الفعل الجميلة من الجمهور والنقاد، وكلماتهم التي أسعدتني. وأود أن أتوجه بالشكر لإدارة مهرجان مراكش على التنظيم الراقي والاحتفاء بالفيلم، وكذلك للشعب المغربي الغالي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والطيبة، التي جعلتني أشعر منذ اللحظة الأولى وكأنني بين أهلي وفي بلدي الثاني". (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ما هو سر اختيار منى زكي لتجسيد أم كلثوم في فيلم "الست"؟
lebanon 24
05/12/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لبلبة تعبر عن سعادتها بوقف الحرب في غزة
lebanon 24
05/12/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرد حياة أم كلثوم.. إليكم موعد عرض فيلم "الست" (فيديو)
lebanon 24
05/12/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"
lebanon 24
05/12/2025 21:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مهرجان مراكش

منى زكي

المغربي

الطيبة

المغرب

الغالي

الطيب

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:18 | 2025-12-05
03:17 | 2025-12-05
02:54 | 2025-12-05
00:58 | 2025-12-05
23:00 | 2025-12-04
16:00 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24