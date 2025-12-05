Advertisement

المرأة

مي عمر: مفاجأة مرتقبة في رمضان

Lebanon 24
05-12-2025
في جلسة حوارية على هامش مشاركتها في فعاليات "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي"، كشفت الفنانة مي عمر عن استعدادها لتقديم مفاجأة كبيرة لجمهورها في موسم رمضان 2025، من دون الكشف عن تفاصيلها، مما أثار حماسة الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مي عمر أنها تواصل حالياً التحضير لمسلسلها الجديد "الست موناليزا"، والذي تجسّد من خلاله شخصية مختلفة ومليئة بالتحديات الدرامية. كما تحدثت عن مسلسلها الآخر "كله مشاعر"، واصفة إيّاه بأنه عمل يُعالج قضايا المرأة بشكل عميق وحسّاس، مشيرةً الى أن الأعمال التي تدور حول المرأة لها مكانة خاصة عندها وتحرص دائماً على الاهتمام بتقديمها بأفضل صورة.

وعبّرت مي عمر عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أعمالها الفنية الأخيرة، مؤكدةً أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في اختياراتها الفنية. (لها)
