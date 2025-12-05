مي عمر: مفاجأة مرتقبة في رمضان

Advertisement

في جلسة حوارية على هامش مشاركتها في فعاليات "مهرجان السينمائي الدولي"، كشفت الفنانة عن استعدادها لتقديم مفاجأة كبيرة لجمهورها في موسم 2025، من دون تفاصيلها، مما أثار حماسة الجمهور والمتابعين عبر .وأكدت مي عمر أنها تواصل حالياً التحضير لمسلسلها الجديد " "، والذي تجسّد من خلاله شخصية مختلفة ومليئة بالتحديات الدرامية. كما تحدثت عن مسلسلها الآخر "كله مشاعر"، واصفة إيّاه بأنه عمل يُعالج قضايا المرأة بشكل عميق وحسّاس، مشيرةً الى أن الأعمال التي تدور حول المرأة لها مكانة خاصة عندها وتحرص دائماً على الاهتمام بتقديمها بأفضل صورة.وعبّرت مي عمر عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أعمالها الفنية الأخيرة، مؤكدةً أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في اختياراتها الفنية. (لها)