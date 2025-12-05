Advertisement

المرأة

معرض فني يستكشف دور المرأة المتجدد في مصر

Lebanon 24
05-12-2025 | 15:03
انطلق معرض "All About Her" الذي ينظّمه جاليري المشربية بالتعاون مع SheArt في أول شراكة تجمع الجهتين، والمستمر حتى 4 ايار 2026، احتفاءً بعالم المرأة واستكشاف حضورها المتجدّد ودورها المتطور.

ويُقام المعرض في فندق هيلتون القاهرة جراند نايل تحت إشراف القيّمة الفنية ستيفانيا أنجارانو، حيث يقدم رؤية فنية غير تقليدية للأنوثة، ويسلط الضوء على قوة المرأة، وتحولاتها، وموقعها المتغير في عالم سريع التطور.

ويشارك في المعرض مجموعة من الفنانين المعاصرين، وهم:
عبير عبد الباري، علاء أيمن، أميرة حمدي، عمرو هيبة، عصام معروف، فريدة مهدي، هالة أبو شادي، هاني راشد، هاني السيد، إبراهيم الحداد، مروة طلعت، نجلى سعيد، نورهان خورشيد، قرم قارت، صباح نايم، سلوى رشاد، وسارة زكي.

ويواصل المعرض استقبال زواره، مقدمًا تجربة فنية تعبّر عن رؤى متنوعة حول المرأة ودورها المتنامي في المجتمع المعاصر.

وتعد She Arts منصة فنية تُعنى بدعم وتمكين المرأة في المجال الإبداعي، إذ توفر مساحة لعرض أعمال الفنانات في مختلف التخصصات، وتبرز حضورهن وإبداعهن، وتعزز دورهن في المشهدين الثقافي والفني 

