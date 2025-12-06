21
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
حكم قضائي لصالح هالة صدقي: حبس وغرامة بحق مساعدتها السابقة
Lebanon 24
06-12-2025
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت
محكمة جنح
الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس مساعدة الفنانة
المصرية
هالة صدقي
لمدة شهر مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى تغريمها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية إدانتها بتهم السبّ والقذف والتشهير بحق الفنانة.
Advertisement
وكانت هالة صدقي قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى
النيابة العامة
في
جنوب الجيزة
، اتهمت فيه مساعدتها السابقة بالسبّ والتشهير والابتزاز، بعدما أقدمت على الاتصال بعدد من المقرّبين منها للضغط عليها من أجل العودة إلى العمل معها، مهدّدة في حال الرفض بنشر محتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال مجريات التحقيق، قدّم محامي هالة صدقي مستندات رسمية ووسائط رقمية تضم تسجيلات صوتية ومرئية توثّق وقائع السبّ والتشهير والابتزاز، كما طالب بسماع أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في عريضة الدعوى.
وبعد الاستماع إلى إفادات الشهود وفحص المقاطع المقدّمة، تأكدت
النيابة
العامة من صحتها وتضمّنها عبارات مسيئة تحمل طابع السبّ والقذف والتشهير بحق الفنانة هالة صدقي، ما مهّد لإصدار الحكم بحق المتهمة.
مواضيع ذات صلة
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
Lebanon 24
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
06/12/2025 21:14:32
06/12/2025 21:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: الأمم المتحدة تأسف لإصدار حكم إعدام بحق رئيسة وزراء بنغلادش السابقة شيخة حسينة
Lebanon 24
أ ف ب: الأمم المتحدة تأسف لإصدار حكم إعدام بحق رئيسة وزراء بنغلادش السابقة شيخة حسينة
06/12/2025 21:14:32
06/12/2025 21:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
Lebanon 24
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
06/12/2025 21:14:32
06/12/2025 21:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حكم مشدد بحق أب قتل ابنته الرضيعة دوسا بالأقدام
Lebanon 24
حكم مشدد بحق أب قتل ابنته الرضيعة دوسا بالأقدام
06/12/2025 21:14:32
06/12/2025 21:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
النيابة العامة
جنوب الجيزة
محكمة جنح
النيابة
المصرية
الجيزة
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد سنوات من القطيعة… ميغان ماركل تتواصل مع والدها إثر بتر ساقه
Lebanon 24
بعد سنوات من القطيعة… ميغان ماركل تتواصل مع والدها إثر بتر ساقه
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بإطلالة لافتة والجمهور يغازلها (صور)
Lebanon 24
بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بإطلالة لافتة والجمهور يغازلها (صور)
09:53 | 2025-12-06
06/12/2025 09:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقتها الخاصة.. هكذا احتفلت ممثلة مشهورة بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
على طريقتها الخاصة.. هكذا احتفلت ممثلة مشهورة بعيد ميلادها (صور)
06:46 | 2025-12-06
06/12/2025 06:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلالتها الجريئة.. أنابيلا هلال تتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلالتها الجريئة.. أنابيلا هلال تتعرّض للانتقادات (فيديو)
04:55 | 2025-12-06
06/12/2025 04:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يتحوّل إلى عاهة مُستدامة.. فنانة شهيرة تواجه صلعاً جزئياً بسبب جلسة تجميل! (صورة)
Lebanon 24
قد يتحوّل إلى عاهة مُستدامة.. فنانة شهيرة تواجه صلعاً جزئياً بسبب جلسة تجميل! (صورة)
02:59 | 2025-12-06
06/12/2025 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تتحدى أميركا.. تعزيزات روسية جوية وبحرية تثير غضب واشنطن!
Lebanon 24
الهند تتحدى أميركا.. تعزيزات روسية جوية وبحرية تثير غضب واشنطن!
16:00 | 2025-12-05
05/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2025-12-06
بعد سنوات من القطيعة… ميغان ماركل تتواصل مع والدها إثر بتر ساقه
09:53 | 2025-12-06
بـ"فستان جريء".. ياسمين صبري تتألق بإطلالة لافتة والجمهور يغازلها (صور)
06:46 | 2025-12-06
على طريقتها الخاصة.. هكذا احتفلت ممثلة مشهورة بعيد ميلادها (صور)
04:55 | 2025-12-06
بسبب إطلالتها الجريئة.. أنابيلا هلال تتعرّض للانتقادات (فيديو)
02:59 | 2025-12-06
قد يتحوّل إلى عاهة مُستدامة.. فنانة شهيرة تواجه صلعاً جزئياً بسبب جلسة تجميل! (صورة)
00:30 | 2025-12-06
أصالة ترد على مايا دياب وتتحدث بالإنكليزية.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 21:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 21:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 21:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24