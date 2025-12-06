Advertisement

متفرقات

حكم قضائي لصالح هالة صدقي: حبس وغرامة بحق مساعدتها السابقة

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1451657-639006443106195262.webp
Doc-P-1451657-639006443106195262.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس مساعدة الفنانة المصرية هالة صدقي لمدة شهر مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى تغريمها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية إدانتها بتهم السبّ والقذف والتشهير بحق الفنانة.
Advertisement

وكانت هالة صدقي قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة في جنوب الجيزة، اتهمت فيه مساعدتها السابقة بالسبّ والتشهير والابتزاز، بعدما أقدمت على الاتصال بعدد من المقرّبين منها للضغط عليها من أجل العودة إلى العمل معها، مهدّدة في حال الرفض بنشر محتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مجريات التحقيق، قدّم محامي هالة صدقي مستندات رسمية ووسائط رقمية تضم تسجيلات صوتية ومرئية توثّق وقائع السبّ والتشهير والابتزاز، كما طالب بسماع أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في عريضة الدعوى.

وبعد الاستماع إلى إفادات الشهود وفحص المقاطع المقدّمة، تأكدت النيابة العامة من صحتها وتضمّنها عبارات مسيئة تحمل طابع السبّ والقذف والتشهير بحق الفنانة هالة صدقي، ما مهّد لإصدار الحكم بحق المتهمة.
مواضيع ذات صلة
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
lebanon 24
06/12/2025 21:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الأمم المتحدة تأسف لإصدار حكم إعدام بحق رئيسة وزراء بنغلادش السابقة شيخة حسينة
lebanon 24
06/12/2025 21:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
lebanon 24
06/12/2025 21:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حكم مشدد بحق أب قتل ابنته الرضيعة دوسا بالأقدام
lebanon 24
06/12/2025 21:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

النيابة العامة

جنوب الجيزة

محكمة جنح

النيابة

المصرية

الجيزة

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2025-12-06
09:53 | 2025-12-06
06:46 | 2025-12-06
04:55 | 2025-12-06
02:59 | 2025-12-06
00:30 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24