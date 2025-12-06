حكم قضائي لصالح هالة صدقي: حبس وغرامة بحق مساعدتها السابقة

Advertisement

قضت الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس مساعدة الفنانة لمدة شهر مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى تغريمها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية إدانتها بتهم السبّ والقذف والتشهير بحق الفنانة.وكانت هالة صدقي قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى في ، اتهمت فيه مساعدتها السابقة بالسبّ والتشهير والابتزاز، بعدما أقدمت على الاتصال بعدد من المقرّبين منها للضغط عليها من أجل العودة إلى العمل معها، مهدّدة في حال الرفض بنشر محتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي.وخلال مجريات التحقيق، قدّم محامي هالة صدقي مستندات رسمية ووسائط رقمية تضم تسجيلات صوتية ومرئية توثّق وقائع السبّ والتشهير والابتزاز، كما طالب بسماع أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في عريضة الدعوى.وبعد الاستماع إلى إفادات الشهود وفحص المقاطع المقدّمة، تأكدت العامة من صحتها وتضمّنها عبارات مسيئة تحمل طابع السبّ والقذف والتشهير بحق الفنانة هالة صدقي، ما مهّد لإصدار الحكم بحق المتهمة.