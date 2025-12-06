من العمل الإنساني إلى الشاشة... أنجلينا جولي بطلة "Sunny"

Advertisement

تستعدّ النجمة الأميركية للعودة إلى أدوار الإثارة والأكشن من خلال فيلمها الجديد Sunny، في تجربة سينمائية مشوّقة تُجسّد فيها شخصية امرأة من عالم العصابات تدخل سباقًا مع الزمن لحماية طفليها من زعيم مخدرات عنيف، في رحلة هروب لا تملك خلالها سوى ساعات معدودة لتأمين مستقبلهما.وانطلق تنفيذ الفيلم بقيادة الممثلة والمنتجة ماريا، وهو من إخراج إيفا سورهاوج، وبدعم إنتاجي من شركات Grammercy Park Media وI, Higher Standard وNickel City Pictures، فيما تولّى كتابة السيناريو دي بالتعاون مع فريق العمل.وفي تعليق له، أكد فرانك فاسانو من شركة Nickel City Pictures أن الجمهور سيكون على موعد مع مفاجآت كبيرة تتعلّق بدور الأمومة في عالم يطغى عليه العنف، مشيرًا إلى أن الفيلم يبرز كيف تتحول الأم إلى الأول عن أطفالها، ولو كلّفها ذلك خوض أخطر المغامرات.، أشاد ناثان كلينغر من شركة Grammercy Park Media بعودة أنجلينا جولي إلى الشاشة من خلال عمل يُجسّد في آنٍ واحد بُعدها الإنساني وعمقها الفني، معتبرًا أن الفيلم يقدّم تجربة مختلفة عن سائر أفلام الأكشن التقليدية، عبر تركيزه على التفاصيل النفسية والعاطفية للشخصيات.وتزامن الإعلان عن المشروع مع زيارة أنجلينا جولي إلى في تشرين الثاني الماضي، حيث جمعت بين العمل السينمائي والدور الإنساني، إذ ركّزت زيارتها على دعم القطاعات الطبية والتعليمية، والاطّلاع على أوضاع الملاجئ. وقالت في إحدى تصريحاتها: "يعيش سكان ميكولايف وخيرسون في خطر يومي، لكنهم يرفضون الاستسلام… قوتهم وتكاتفهم مدعاة للتواضع".وبهذا، تواصل أنجلينا جولي تأكيد مسيرتها التي تجمع بين الفن والالتزام الإنساني، في معادلة نادرة تربط أدوارها السينمائية بالواقع، وتجسّد من خلالها صورة الفنانة التي ترى في السينما رسالة تتجاوز حدود الشاشة.