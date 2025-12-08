19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر.. فنانة تؤدي مناسك العمرة (صورة)
Lebanon 24
08-12-2025
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
هنا الزاهد
عبر خاصية "الستوري على "إنستغرام"، صورة بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها مناسك
العمرة
، وسط أجواء روحانية مميزة.
Advertisement
وجاءت زيارة هنا
الزاهد
عقب مشاركتها في افتتاح مهرجان
البحر الأحمر
السينمائي في نسخته الخامسة بالمملكة
العربية السعودية
.
مواضيع ذات صلة
أطلت بالحجاب.. فنانة تؤدي مناسك العمرة (صور)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فنانة تؤدي مناسك العمرة (صور)
08/12/2025 17:14:50
08/12/2025 17:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
08/12/2025 17:14:50
08/12/2025 17:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر
08/12/2025 17:14:50
08/12/2025 17:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر
Lebanon 24
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر
08/12/2025 17:14:50
08/12/2025 17:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
البحر الأحمر
هنا الزاهد
السعودية
المملكة
الزاهد
السعود
قد يعجبك أيضاً
كانت بين أحضانه.. النجمة الشهيرة تؤكد علاقتها برئيس وزراء كندا السابق (صور)
Lebanon 24
كانت بين أحضانه.. النجمة الشهيرة تؤكد علاقتها برئيس وزراء كندا السابق (صور)
03:51 | 2025-12-08
08/12/2025 03:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تزور مناطق النزوح في السودان
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تزور مناطق النزوح في السودان
02:30 | 2025-12-08
08/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها.. وابن تيم حسن حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها.. وابن تيم حسن حديث الجمهور (صور)
00:33 | 2025-12-08
08/12/2025 12:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في السعودية.. رزان جمال تتألق بفستان باللون البرونزي
Lebanon 24
في السعودية.. رزان جمال تتألق بفستان باللون البرونزي
23:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان بسيط.. ياسمين صبري تتألق في ابو ظبي
Lebanon 24
بفستان بسيط.. ياسمين صبري تتألق في ابو ظبي
16:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:51 | 2025-12-08
كانت بين أحضانه.. النجمة الشهيرة تؤكد علاقتها برئيس وزراء كندا السابق (صور)
02:30 | 2025-12-08
إعلامية لبنانية تزور مناطق النزوح في السودان
00:33 | 2025-12-08
بأجواء مميزة ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها.. وابن تيم حسن حديث الجمهور (صور)
23:00 | 2025-12-07
في السعودية.. رزان جمال تتألق بفستان باللون البرونزي
16:00 | 2025-12-07
بفستان بسيط.. ياسمين صبري تتألق في ابو ظبي
13:48 | 2025-12-07
بفستان من الشبك الأسود.. نانسي عجرم تتألق في دبي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 17:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 17:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 17:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24