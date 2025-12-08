Advertisement

المرأة

بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر.. فنانة تؤدي مناسك العمرة (صورة)

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:48
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية "الستوري على "إنستغرام"، صورة بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها مناسك العمرة، وسط أجواء روحانية مميزة.
وجاءت زيارة هنا الزاهد عقب مشاركتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.
 
 
هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة

