بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر.. فنانة تؤدي مناسك العمرة (صورة)

نشرت الفنانة عبر خاصية "الستوري على "إنستغرام"، صورة بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها مناسك ، وسط أجواء روحانية مميزة.

Advertisement

وجاءت زيارة هنا عقب مشاركتها في افتتاح مهرجان السينمائي في نسخته الخامسة بالمملكة .