المرأة

للعروس المُقبلة على الزواج في فصل الشتاء.. هذا الخبر لكِ!

Lebanon 24
10-12-2025 | 09:47
مع اقتراب يوم الزفاف، تسعى كل عروس للظهور بأبهى حلة، والحفاظ على صحتها ونضارة بشرتها رغم برودة الشتاء وتحدياته مثل جفاف البشرة وضعف المناعة. إليكِ أهم النصائح الصحية والغذائية من اختصاصية التغذية ميرنا الفتى لضمان استعداد كامل وإشراق طبيعي يوم الزفاف:

1. تعزيز المناعة والحيوية

أكثري من فيتامين C (برتقال، كيوي، فراولة) وفيتامين D من الشمس أو المكملات بعد استشارة الطبيب.

شرب الأعشاب الدافئة مثل الزنجبيل، الكركم، اليانسون.

النوم 7–8 ساعات يومياً لتخفيف التوتر والإرهاق.

غسل اليدين بانتظام وتجنب الأماكن المزدحمة قبل أسبوعين من الزفاف.

2. العناية بالبشرة والشعر

الترطيب العميق مرتين يومياً باستخدام كريمات غنية بالهيالورونيك أسيد أو السيراميد، وقناع أسبوعي بالعسل أو الأفوكادو أو الشوفان.

شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

تقشير لطيف للبشرة مرة أسبوعياً واستخدام واقي الشمس حتى في الشتاء.

حمام زيت للشعر أسبوعياً (جوز الهند، الأرجان، الزيتون)، قص الأطراف قبل الزفاف، وتقليل استخدام أدوات التسخين.

3. النظام الغذائي الصحي

التركيز على البروتينات والخضار والفواكه للحصول على الطاقة ونضارة البشرة، مع الحد من السكريات والوجبات السريعة.

تناول المكسرات يومياً (لوز، فستق، جوز) باعتدال للحصول على الدهون الصحية والمعادن.

إدخال أطعمة غنية بالفيتامينات B، أوميغا 3، والمغنيسيوم لتعزيز الطاقة والصحة النفسية.

شرب عصير الخضار والفاكهة لتحسين نضارة البشرة والهضم.

تناول الحليب والطماطم والموز والبابايا للحصول على العناصر الغذائية الأساسية والحفاظ على وزن صحي.

تقليل الكافيين (القهوة، الصودا، الشوكولاتة) والتركيز على البدائل الصحية.

تفضيل طرق الطهي الصحية (الشوي، السلق) والزيوت المفيدة (زيت الزيتون، الأفوكادو).

4. اللياقة البدنية والاسترخاء

ممارسة المشي السريع أو التمارين المنزلية 20–30 دقيقة يومياً.

تمارين اليوغا أو التنفس العميق لتخفيف التوتر.

جلسات مساج أو حمام دافئ بالأملاح لتعزيز الاسترخاء والنوم الجيد.

5. نصائح قبل أسبوع الزفاف

تجنّبي تجربة منتجات جديدة للعناية بالبشرة لتفادي الحساسية.

اشربي ماء دافئ بالليمون صباحاً لتحسين الهضم ونضارة البشرة.

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، مع تقسيم الطعام إلى 5 وجبات يومياً لتجنب هبوط السكر وزيادة التوتر. (سيدتي)
