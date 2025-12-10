اعتقالات جديدة في ملف الفنانة التركية "غوللو"… والإبنة تحت الشبهة

أوقفت الشرطة ابنة الفنانة الراحلة "غوللو"، المعروفة بـتويان، خشية محاولتها مغادرة البلاد، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن وفاة والدتها الغامضة في أيلول الماضي، والتي يرجّح المحققون أنها قد لا تكون حادثًا عرضيًا.



وداهمت القوى الأمنية فجر اليوم الأربعاء شقة سكنية في منطقة بيوك تشيكمي جي غرب إسطنبول، حيث أوقفت الابنة برفقة صديقتها سلطان نور، التي كانت معها ليلة سقوط "غوللو" من شرفة غرفتها في الطابق الخامس بمدينة يالوفا قرب إسطنبول.



وأفادت وسائل إعلام محلية أن قرار التوقيف جاء بعد توافر معلومات عن نية الشابتين مغادرة ، في وقت لا تزال التحقيقات مفتوحة لعدم التوصل إلى نتيجة نهائية حول ملابسات الوفاة.



ووجّهت إلى الابنة وصديقتها تهمة "القتل العمد"، استنادًا إلى تناقض أقوالهما عدة مرات خلال التحقيقات. كما أوقفت الشرطة سائق السيارة الذي نقلهما من يالوفا إلى إسطنبول، إضافة إلى صاحب الشقة التي كانتا تقيمان فيها.



وتعود الحادثة إلى منتصف ليل 26 أيلول، حين سقطت البالغة من العمر 52 عامًا من شرفة غرفتها، بعدما ظهرت في تسجيلات كاميرات المراقبة وهي ترقص على الموسيقى قبل وقت قصير من دخولها الغرفة.



وكانت الابنة قد نفت سابقًا وجود أي شبهة جنائية أو خلافات عائلية مع والدتها، التي شكلت وفاتها صدمة في الوسط الفني وبين جمهورها. في المقابل، واصلت الجهات المختصة التحقيق، حتى بعد صدور تقرير الذي أشار إلى نسبة مرتفعة من في دم الراحلة إلى جانب تناولها أدوية مضادة للقلق قد تؤدي إلى فقدان التوازن.



وتحظى القضية منذ وقوعها بمتابعة واسعة من جمهور الفنانة الراحلة، في ظل تشكيك متزايد بالرواية الرسمية وترجيح فرضية وجود جريمة وراء وفاتها.



Advertisement