تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

اعتقالات جديدة في ملف الفنانة التركية "غوللو"… والإبنة تحت الشبهة

Lebanon 24
10-12-2025 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1453350-639009943786776042.jpg
Doc-P-1453350-639009943786776042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت الشرطة التركية ابنة الفنانة الراحلة "غوللو"، المعروفة بـتويان، خشية محاولتها مغادرة البلاد، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن وفاة والدتها الغامضة في أيلول الماضي، والتي يرجّح المحققون أنها قد لا تكون حادثًا عرضيًا.

وداهمت القوى الأمنية فجر اليوم الأربعاء شقة سكنية في منطقة بيوك تشيكمي جي غرب إسطنبول، حيث أوقفت الابنة برفقة صديقتها سلطان نور، التي كانت معها ليلة سقوط "غوللو" من شرفة غرفتها في الطابق الخامس بمدينة يالوفا قرب إسطنبول.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن قرار التوقيف جاء بعد توافر معلومات عن نية الشابتين مغادرة تركيا، في وقت لا تزال التحقيقات مفتوحة لعدم التوصل إلى نتيجة نهائية حول ملابسات الوفاة.

ووجّهت النيابة العامة إلى الابنة وصديقتها تهمة "القتل العمد"، استنادًا إلى تناقض أقوالهما عدة مرات خلال التحقيقات. كما أوقفت الشرطة سائق السيارة الذي نقلهما من يالوفا إلى إسطنبول، إضافة إلى صاحب الشقة التي كانتا تقيمان فيها.

وتعود الحادثة إلى منتصف ليل 26 أيلول، حين سقطت المغنية البالغة من العمر 52 عامًا من شرفة غرفتها، بعدما ظهرت في تسجيلات كاميرات المراقبة وهي ترقص على أنغام الموسيقى قبل وقت قصير من دخولها الغرفة.

وكانت الابنة قد نفت سابقًا وجود أي شبهة جنائية أو خلافات عائلية مع والدتها، التي شكلت وفاتها صدمة في الوسط الفني التركي وبين جمهورها. في المقابل، واصلت الجهات المختصة التحقيق، حتى بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي أشار إلى نسبة مرتفعة من الكحول في دم الراحلة إلى جانب تناولها أدوية مضادة للقلق قد تؤدي إلى فقدان التوازن.

وتحظى القضية منذ وقوعها بمتابعة واسعة من جمهور الفنانة الراحلة، في ظل تشكيك متزايد بالرواية الرسمية وترجيح فرضية وجود جريمة وراء وفاتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جديد قضية مقتل فنانة تركية... توقيف الإبنة وصديقتها
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعترافات جديدة تهز الجيش الإسرائيلي في ملف "سديه تيمان"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل لأردوغان على خلفية قرارات الاعتقال التركية: لن ترى غزة إلا بالمنظار
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة زار سوق "أرضي": من تحت الركام سينهض المجتمع من جديد
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

النيابة العامة

الطب الشرعي

النيابة

التركية

المغنية

الكحول

التركي

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2025-12-10
Lebanon24
13:56 | 2025-12-10
Lebanon24
09:47 | 2025-12-10
Lebanon24
08:48 | 2025-12-10
Lebanon24
07:16 | 2025-12-10
Lebanon24
04:15 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24