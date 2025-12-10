بعد غياب 3 سنوات… فادية عبد الغني تعود في رمضان

بعد مسيرة فنية تمتدّ لأكثر من 45 عامًا وبصمة واضحة في الدراما ، غابت الفنانة فادية عبد الغني عن الشاشة لثلاث سنوات، قبل أن تعود مجددًا عبر مسلسل "أولاد " المقرر عرضه في موسم المقبل، إلى جانب ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد.



احترام للمسيرة وغياب بسبب ضعف الأدوار

وفي حديثها للعربية نت، أوضحت عبد الغني أن ابتعادها عن الأضواء لم يكن انسحابًا، بل احترامًا لفنّها وتاريخها الذي يضم أكثر من 134 عملًا بين التلفزيون والإذاعة والسينما. وأضافت أن تغيّر ملامح الوسط الفني وظهور أجيال جديدة بأفكار مختلفة، إلى جانب ضعف الأدوار التي عُرضت عليها، دفعها للاعتذار عن أعمال عدّة رغم رغبتها في المشاركة بالدراما الرمضانية، ما جعلها تفضّل البقاء بانتظار دور يليق بها.



"أولاد الراعي" يعيدها إلى الشاشة

وكشفت عبد الغني أن اتصالًا من المخرج محمود كامل والمنتج ريمون مقار أعادها إلى الساحة، بعد ترشيحها لدور رئيسي في المسلسل، حيث تجسّد شخصية امرأة تجاوزت الستين وتعاني من مرض الذهان.



ووصفت الدور بأنه صعب ويعتمد على مشاعر إنسانية دقيقة، مؤكدة أن مريض الذهان يحتاج معاملة خاصة ودعمًا مستمرًا، وأنها تتعاطف مع الشخصية وتسعى لتقديمها بأقصى صدق ممكن لينال الأداء تقدير الجمهور.



"بهية" ما زالت الأقرب لقلبها

وعن أقرب أدوارها إليها، أشارت إلى شخصية "بهية" في مسلسل "سوق العصر"، التي شكّلت نقلة كبيرة في مسيرتها، نظرًا لما جمعه الدور من خفّة ظل وقسوة الظروف التي مرّت بها الشخصية.



يُذكر أن فادية عبد الغني من مواليد 1961 في الإسماعيلية، وتخرّجت في المعهد العالي للسينما عام 1984، وقدّمت أعمالًا بارزة مثل: "سوق العصر"، " "، "الوتد"، "نصف ربيع الآخر"، و"المال والبنون".





