لبلبة من مهرجان البحر الأحمر: الفن حياتي وليس مرحلة

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:00
تألّقت الفنانة المصرية لبلبة خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مؤكدة أنّ الفن بالنسبة لها حياة كاملة وليست مرحلة عابرة، وأن لديها الكثير لتقدّمه بعد.

وفي حديثها للعربية نت، كشفت أنّها وافقت سريعًا على المشاركة في فيلم "جوازة ولا جنازة" بعدما أعجبتها فكرته منذ الدقائق الأولى، مشيرة إلى أنّ تعاونها مع مخرجة شابة في أول تجربة إخراجية لها منحها ثقة وحماسًا كبيرين.

وأوضحت أنّ الفيلم يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والدراما الخفيفة، ويقدّم رؤية مختلفة لموضوعي الزواج والأسرة، مؤكدة أنّ الطاقة الشبابية داخل العمل حفّزتها على تقديم أفضل ما لديها.

وفي ما يتعلّق بمسيرتها، شددت لبلبة على أنّ العمر لم يكن يومًا عائقًا أمام العطاء، وأن حب الجمهور هو الدافع الأساسي لاستمرارها، معتبرة أنّ علاقتها بالمشاهدين بدأت منذ طفولتها ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

يُذكر أنّ لبلبة تُعد من أبرز نجمات الشاشة المصرية، وقد حافظت على حضورها منذ الطفولة حتى اليوم بفضل تنوع أدوارها وقدرتها الدائمة على التجدد.

