مروة ناجي تدافع عن منى زكي: الهجوم على "الست" غير منطقي

دافعت الفنانة مروة ناجي عن تجربة الفنانة منى زكي في فيلم " "، معتبرة أن الهجوم على العمل قبل عرضه غير منطقي، خاصة أن الملابس والديكورات وأجواء الفيلم، بحسب رأيها، تعكس بدقة الحقبة الزمنية التي عاشت فيها أم كلثوم.



وفي تصريحات لإرم نيوز، رأت ناجي أن حجم الانتقادات يعود إلى المكانة الأسطورية لكوكب الشرق، مشددة على أن الاقتراب من شخصيتها الفنية يُعد "منطقة حساسة وخطرة" لأنها أيقونة لا تُمسّ.



وأكدت أن أداءها لأغنيات أم كلثوم شكّل جزءًا أساسيًا من نجاحها الفني، معبّرة عن فخرها الكبير باقتران اسمها بكوكب الشرق. وفي الوقت نفسه، أوضحت أنها لا تستطيع التخلي عن الأغنيات التراثية في حفلاتها، إلى جانب حرصها على تقديم أعمال خاصة بها.



وأشارت إلى أن انطلاقتها كانت من دار الأوبرا المصرية عبر الأغنيات التراثية، معتبرة أن تلك المرحلة ساهمت بشكل مباشر في شهرتها، مؤكدة في المقابل أهمية أن يمتلك كل مطرب هوية غنائية خاصة، وكاشفة استعدادها لطرح ألبوم غنائي جديد قريبًا.



وعن أفضل من قدّم أغنيات أم كلثوم، اختارت ربى الجمال، آمال ماهر، والتونسية الراحلة ذكرى كأبرز الأصوات النسائية التي غنّت لأعمالها.



واختتمت مروة ناجي بتوجيه رسالة دعم مؤثرة إلى ، قائلة: "نفتقد صوتك كما يفتقده الجمهور، إحساسك لن يتكرر، ونتمنى عودتك بالسلامة قريبًا".





