تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مروة ناجي تدافع عن منى زكي: الهجوم على "الست" غير منطقي

Lebanon 24
10-12-2025 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1453407-639010037707215054.jpg
Doc-P-1453407-639010037707215054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دافعت الفنانة المصرية مروة ناجي عن تجربة الفنانة منى زكي في فيلم "الست"، معتبرة أن الهجوم على العمل قبل عرضه غير منطقي، خاصة أن الملابس والديكورات وأجواء الفيلم، بحسب رأيها، تعكس بدقة الحقبة الزمنية التي عاشت فيها أم كلثوم.

وفي تصريحات لإرم نيوز، رأت ناجي أن حجم الانتقادات يعود إلى المكانة الأسطورية لكوكب الشرق، مشددة على أن الاقتراب من شخصيتها الفنية يُعد "منطقة حساسة وخطرة" لأنها أيقونة لا تُمسّ.

وأكدت أن أداءها لأغنيات أم كلثوم شكّل جزءًا أساسيًا من نجاحها الفني، معبّرة عن فخرها الكبير باقتران اسمها بكوكب الشرق. وفي الوقت نفسه، أوضحت أنها لا تستطيع التخلي عن الأغنيات التراثية في حفلاتها، إلى جانب حرصها على تقديم أعمال خاصة بها.

وأشارت إلى أن انطلاقتها كانت من دار الأوبرا المصرية عبر الأغنيات التراثية، معتبرة أن تلك المرحلة ساهمت بشكل مباشر في شهرتها، مؤكدة في المقابل أهمية أن يمتلك كل مطرب هوية غنائية خاصة، وكاشفة استعدادها لطرح ألبوم غنائي جديد قريبًا.

وعن أفضل من قدّم أغنيات أم كلثوم، اختارت ربى الجمال، آمال ماهر، والتونسية الراحلة ذكرى كأبرز الأصوات النسائية التي غنّت لأعمالها.

واختتمت مروة ناجي بتوجيه رسالة دعم مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب، قائلة: "نفتقد صوتك كما يفتقده الجمهور، إحساسك لن يتكرر، ونتمنى عودتك بالسلامة قريبًا".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
منى زكي تُعبّر عن سعادتها بعرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو سر اختيار منى زكي لتجسيد أم كلثوم في فيلم "الست"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مروة نصر تستعد لطرح "روحي"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

شيرين عبد الوهاب

عبد الوهاب

التونسية

التونسي

المصرية

الزمني

شيرين

الملا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2025-12-10
Lebanon24
13:12 | 2025-12-10
Lebanon24
09:47 | 2025-12-10
Lebanon24
08:48 | 2025-12-10
Lebanon24
07:16 | 2025-12-10
Lebanon24
04:15 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24