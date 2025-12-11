تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قلق عالمي بعد عرض Wicked 2: هل نعود إلى زمن الهوس بالنحافة؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:15
أثارت الصور الأخيرة للنجمتين سينثيا إريفو وأريانا غراندي في العرض الأول لفيلم Wicked 2 جدلًا واسعًا بسبب مظهرهما النحيف للغاية، ما أثار مخاوف من تأثير هذه الصور على الفتيات والشباب، خصوصًا في ما يتعلق باضطرابات الأكل والضغط الاجتماعي لتقليد معايير جمالية غير واقعية.

وتشير الدراسات إلى أن اضطرابات الأكل يمكن أن تنتشر اجتماعيًا بين المراهقين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما ظهر مع محتوى SkinnyTok على تيك توك الذي يروج لعادات غذائية ضارة، حتى بعد محاولات المنصة حظر هذا المحتوى.

وقد ارتفع عدد حالات اضطرابات الأكل الشديدة بين المراهقين منذ جائحة كورونا، نتيجة الضغوط النفسية والمقارنات المستمرة بالمشاهير ذوي الأجسام النحيفة. ويحذر الخبراء من أن هذه الصور تعزز ثقافة النحافة المفرطة وتزيد خطر الإصابة بمشاكل صحية ونفسية، مؤكدين أهمية حماية الشباب والفتيات من تأثيرات العدوى الاجتماعية الرقمية، وتقليل تعرضهم لمحتوى وسائل التواصل، مع تعزيز تقدير الجسم الطبيعي والصحة النفسية. (ارم نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24