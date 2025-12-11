تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
حضور أفريقي لافت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة للعام 2025
Lebanon 24
11-12-2025
|
13:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
مجلة فوربس
قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2025، في نسختها الثانية والعشرين، مسلّطة الضوء على حضور نسائي لافت من القارة
الأفريقية
. وقد برزت في القائمة سيدتان نيجيريتان لعبتا دوراً مؤثراً في السياسة العالمية وقطاع الإعلام.
وجاءت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية وأول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى هذا المنصب، ضمن الأسماء الأكثر تأثيراً، بفضل دورها المحوري في صياغة سياسات
التجارة الدولية
.
كما ضمت القائمة سيدة الأعمال والإعلام مو عبودو، مؤسسة مجموعة Ebonylife، المعروفة بكونها إحدى أبرز القيادات في صناعة الإعلام والترفيه على المستوى الأفريقي والعالمي.
وتعتمد فوربس في تصنيفها على أربعة معايير رئيسية:
المال، الإعلام، التأثير، ونطاق النفوذ. وتشير بياناتها إلى أن النساء الواردات في قائمة هذا العام يتحكمن بقوة اقتصادية مشتركة تصل إلى 37 تريليون دولار، ويؤثرن في حياة أكثر من مليار شخص حول العالم.
ويؤكد تقرير فوربس أن صعود القيادات النسائية الأفريقية يعكس دوراً متنامياً في تشكيل السياسات الدولية وقيادة الأعمال والقطاعات الثقافية حول العالم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان على خريطة الصحة العالمية.. أليس بويز ضمن قائمة فوربس
Lebanon 24
لبنان على خريطة الصحة العالمية.. أليس بويز ضمن قائمة فوربس
11/12/2025 23:18:43
11/12/2025 23:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت
Lebanon 24
آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت
11/12/2025 23:18:43
11/12/2025 23:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب لـ أكسيوس: قائمة الحضور بقمة شرم الشيخ تؤكد أن العالم متحد حول خطتي بغزة
Lebanon 24
ترمب لـ أكسيوس: قائمة الحضور بقمة شرم الشيخ تؤكد أن العالم متحد حول خطتي بغزة
11/12/2025 23:18:43
11/12/2025 23:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
Lebanon 24
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
11/12/2025 23:18:43
11/12/2025 23:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
التجارة الدولية
مجلة فوربس
الأفريقية
حوري
جيري
ايير
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
15:33 | 2025-12-11
11/12/2025 03:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا
Lebanon 24
تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا
15:31 | 2025-12-11
11/12/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المرأة العُمانية تتصدر أولويات اتفاقية "سيداو"
Lebanon 24
المرأة العُمانية تتصدر أولويات اتفاقية "سيداو"
14:48 | 2025-12-11
11/12/2025 02:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع العنف ضد الصحفيات يعرض المشاركة النسائية في الإعلام للخطر
Lebanon 24
ارتفاع العنف ضد الصحفيات يعرض المشاركة النسائية في الإعلام للخطر
14:39 | 2025-12-11
11/12/2025 02:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
Lebanon 24
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
10:43 | 2025-12-11
11/12/2025 10:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:33 | 2025-12-11
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
15:31 | 2025-12-11
تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا
14:48 | 2025-12-11
المرأة العُمانية تتصدر أولويات اتفاقية "سيداو"
14:39 | 2025-12-11
ارتفاع العنف ضد الصحفيات يعرض المشاركة النسائية في الإعلام للخطر
10:43 | 2025-12-11
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
10:15 | 2025-12-11
قلق عالمي بعد عرض Wicked 2: هل نعود إلى زمن الهوس بالنحافة؟
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 23:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 23:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 23:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24