حضور أفريقي لافت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة للعام 2025

أصدرت قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2025، في نسختها الثانية والعشرين، مسلّطة الضوء على حضور نسائي لافت من القارة . وقد برزت في القائمة سيدتان نيجيريتان لعبتا دوراً مؤثراً في السياسة العالمية وقطاع الإعلام.



وجاءت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية وأول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى هذا المنصب، ضمن الأسماء الأكثر تأثيراً، بفضل دورها المحوري في صياغة سياسات .



كما ضمت القائمة سيدة الأعمال والإعلام مو عبودو، مؤسسة مجموعة Ebonylife، المعروفة بكونها إحدى أبرز القيادات في صناعة الإعلام والترفيه على المستوى الأفريقي والعالمي.



وتعتمد فوربس في تصنيفها على أربعة معايير رئيسية:

المال، الإعلام، التأثير، ونطاق النفوذ. وتشير بياناتها إلى أن النساء الواردات في قائمة هذا العام يتحكمن بقوة اقتصادية مشتركة تصل إلى 37 تريليون دولار، ويؤثرن في حياة أكثر من مليار شخص حول العالم.



ويؤكد تقرير فوربس أن صعود القيادات النسائية الأفريقية يعكس دوراً متنامياً في تشكيل السياسات الدولية وقيادة الأعمال والقطاعات الثقافية حول العالم.

