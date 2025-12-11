المرأة العُمانية تتصدر أولويات اتفاقية "سيداو"

عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في اجتماعها الثاني لهذا العام، حيث تناولت استعراض أحدث المستجدات في مجال مبادرات ومشروعات المرأة.



وتضمن الاجتماع مناقشة مؤشرات المرأة العُمانية بعد تدشين الصفحة الخاصة بها، بالإضافة إلى استعراض مؤشر الفرص الاقتصادية للمرأة، بهدف تعزيز المشاركة النسائية ودعم جهود تمكينها في مختلف القطاعات.



وأكدت اللجنة على أهمية استمرار متابعة تنفيذ الاتفاقية وتطوير المبادرات التي تعزز حقوق المرأة وتحسن فرصها الاقتصادية والاجتماعية في .

