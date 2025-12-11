تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
المرأة العُمانية تتصدر أولويات اتفاقية "سيداو"
Lebanon 24
11-12-2025
|
14:48
photos
عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية
القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في
سلطنة عمان
اجتماعها الثاني لهذا العام، حيث تناولت استعراض أحدث المستجدات في مجال مبادرات ومشروعات المرأة.
وتضمن الاجتماع مناقشة مؤشرات المرأة العُمانية بعد تدشين الصفحة الخاصة بها، بالإضافة إلى استعراض مؤشر الفرص الاقتصادية للمرأة، بهدف تعزيز المشاركة النسائية ودعم جهود تمكينها في مختلف القطاعات.
وأكدت اللجنة على أهمية استمرار متابعة تنفيذ الاتفاقية وتطوير المبادرات التي تعزز حقوق المرأة وتحسن فرصها الاقتصادية والاجتماعية في
السلطنة
.
