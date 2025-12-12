هيدي كرم تبدأ تصوير دورها في فيلم "عيلة دياب عالباب"

أعربت الفنانة عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الفنان في فيلمه الجديد «عيلة عالباب»، مؤكدة أنها ستبدأ تصويرها كانون الأول المقبل، وستجمعهما عدة مشاهد بالفنان محمد سعد خلال أحداث الفليم.

وتابعت هيدي كرم أنها تلعب شخصية سيدة غنية متزوجة من رجل أعمال تُدعى ليلى ولديها ابن وابنة، مشيرة إلى أن دورها يبتعد عن الشر، ممازحة بقول: «الحمد لله الدور المرة دي طيبة جداً.. كفاية الشر اللي عملته قبل كده في أعمالي ويارب الدور يعجب الجمهور».

يذكر أن النجمة هيدي كرم حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل 2 حيث لعبت شخصية رغدة فى الحلقات وهى تخرج من السجن عقب قضائها عقوبة فى قضية قتل "ليلى"، لتبدأ رحلة جديدة من الصراع، إذ سعت لاستعادة مكانتها وقوتها مستخدمة علاقاتها القديمة والجديدة، فى محاولة للعودة إلى دائرة النفوذ والسيطرة حيث أشاد الكثيرون بدورها بعد عرض العمل مؤكدين قدرتها على تقديم الشخصية بكل براعة. (اليوم السابع)



