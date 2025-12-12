تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

هيدي كرم تبدأ تصوير دورها في فيلم "عيلة دياب عالباب"

Lebanon 24
12-12-2025 | 09:26
A-
A+

Doc-P-1454258-639011537385005597.jpg
Doc-P-1454258-639011537385005597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الفنانة هيدي كرم عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد في فيلمه الجديد «عيلة دياب عالباب»، مؤكدة أنها ستبدأ تصويرها يوم 13 كانون الأول المقبل، وستجمعهما عدة مشاهد بالفنان محمد سعد خلال أحداث الفليم.
وتابعت هيدي كرم أنها تلعب شخصية سيدة غنية متزوجة من رجل أعمال تُدعى ليلى ولديها ابن وابنة، مشيرة إلى أن دورها يبتعد عن الشر، ممازحة بقول: «الحمد لله الدور المرة دي طيبة جداً.. كفاية الشر اللي عملته قبل كده في أعمالي ويارب الدور يعجب الجمهور».
يذكر أن النجمة هيدي كرم حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل وتر حساس 2 حيث لعبت شخصية رغدة فى الحلقات وهى تخرج من السجن عقب قضائها عقوبة فى قضية قتل "ليلى"، لتبدأ رحلة جديدة من الصراع، إذ سعت لاستعادة مكانتها وقوتها مستخدمة علاقاتها القديمة والجديدة، فى محاولة للعودة إلى دائرة النفوذ والسيطرة حيث أشاد الكثيرون بدورها بعد عرض العمل مؤكدين قدرتها على تقديم الشخصية بكل براعة. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كارولين عزمي تبدأ تصوير دورها في فيلم "ابن العسل"
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بملابس مخططة.. هيدي كرم برفقة نجلها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني سلامة يستأنف تصوير فيلم "الحارس" بعد تجاوز الأزمات والتأجيلات
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد فراج يبدأ تصوير مسلسله الجديد "أب ولكن" استعدادًا لرمضان
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد سعد

وتر حساس

هيدي كرم

يوم 13

محمد س

سعادة

دياب

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2025-12-12
Lebanon24
10:44 | 2025-12-12
Lebanon24
07:41 | 2025-12-12
Lebanon24
05:33 | 2025-12-12
Lebanon24
04:13 | 2025-12-12
Lebanon24
04:09 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24