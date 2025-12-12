عن حقيقة نيتها في الزواج مجددًا… ياسمين عبد العزيز تحسم موقفها وهذا ما قالته

حلّت الفنانة ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية ، حيث كشفت عن حقيقة نيتها الزواج مجددًا.



وردت ياسمين على سؤال حول الحب والزواج مرة أخرى قائلة:"هو فيه حب أصلا؟ في الزمن اللي إحنا فيه.. ده مفيش غير الدراما بس اللي فيها حب".



واستكملت: "حلوة البدايات على رأي ، مش هو قال كده؟".



وأضافت: "سعيدة وأنا سنغل في الوقت الحالي، وبركز على شغلي وأولادي بعيد عن الضغوط".



وتعكف حاليا الفنانة ياسمين على تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" استعدادا للمنافسة من خلاله بموسم 2026.

Advertisement