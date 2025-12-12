تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

عن حقيقة نيتها في الزواج مجددًا… ياسمين عبد العزيز تحسم موقفها وهذا ما قالته

Lebanon 24
12-12-2025 | 16:06
حلّت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشفت عن حقيقة نيتها الزواج مجددًا.
وردت ياسمين على سؤال حول الحب والزواج مرة أخرى قائلة:"هو فيه حب أصلا؟ في الزمن اللي إحنا فيه.. ده مفيش غير الدراما بس اللي فيها حب".

واستكملت: "حلوة البدايات على رأي عمرو دياب، مش هو قال كده؟".

وأضافت: "سعيدة وأنا سنغل في الوقت الحالي، وبركز على شغلي وأولادي بعيد عن الضغوط".

وتعكف حاليا الفنانة ياسمين عبد العزيز على تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" استعدادا للمنافسة من خلاله بموسم دراما رمضان 2026. 
