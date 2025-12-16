تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
عفوية وجاذبية.. ستوري جديدة لريتا حرب تثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:05
نشرت الإعلامية والممثلة
ريتا حرب
على صفحتها الرسمية في إنستغرام
ستوري
جديدة ظهرت فيها وهي تلتقط سيلفي أثناء تمشيتها في الشوارع، مرتدية جاكيت جينز وسط أجواء باردة.
إطلالة حرب لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بعفويتها وبساطة أسلوبها.
