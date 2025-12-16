ذكرى رحيل ماجدة الخطيب

يحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنانة ، التي وافتها في 16 كانون الأول 2006 بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 63 عاماً.





وُلدت الفنانة ماجدة الخطيب، واسمها الحقيقي ماجدة الخطيب، في في 2 تشرين الأول 1943. وهي ابنة السياسي محمد كامل الخطيب أحد قيادات حركة "مصر الفتاة". واجهت الخطيب محناً شخصية قاسية، منها اعتقال والدها لأسباب سياسية، كما تعرضت هي نفسها لمحاكمات قانونية.



بدأت ماجدة الخطيب مشوارها الفني فى عام 1960 من خلال دور صغير فى فيلم "حب ودلع"، ثم شاركت فى فيلم "لحن السعادة"، وبعد ذلك بـ10 أعوام، وتحديداً عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام فى فيلم " " والذى لفتت إليها الأنظار بهذا الدور، وكان بمثابة انطلاقتها الحقيقية فى عالم الفن، بعدما اشتهرت لدى الجمهور ونالت اهتمام النقاد.



واستمرت نجوميتها فى البروز أكثر، وبعدها بعامين وتحديداً فى عام 1972 قدمت أول عمل من إنتاجها بعدما أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي، وخلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملاً سينمائياً وتليفزيونياً. عبر فيلم "حب ودلع"، ثم لفتت الأنظار في فيلم "نصف ساعة جواز". وحققت أول بطولة مطلقة لها عام 1970 في فيلم "دلال المصرية" للمخرج حسن الإمام، لتنطلق بعدها نحو النجومية.





قدمت الخطيب على مدار مسيرتها أكثر من 50 عملاً فنياً بين السينما والتلفزيون. ومن أبرز أعمالها السينمائية: "ثرثرة فوق النيل" (1971)، و"أفواه وأرانب" (1977)، و"العوامة رقم 70" (1982)، و"إسكندرية " (2004). كما برزت في أعمال تلفزيونية مثل مسلسل " " (1999)، ومسلسل "زيزينيا" (2000)، ومسلسل "ريا وسكينة".

(اليوم السابع)