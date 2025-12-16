يسرا تستأنف تصوير فيلم "بنات فاتن" بعد توقف طويل

علمت "لها" أن الفنانة يسرا عادت لاستكمال تصوير فيلمها "بنات فاتن"بعد توقفه لفترة طويلة بسبب انشغالها بعدد من المناسبات الفنية واضطرارها للسفر خارج مصر للمشاركة في أكثر من فعالية فنية، منها: "مهرجان السينمائي" و"مهرجان السينمائي"، وتكريمها في أكثر من مناسبة.



واستأنفت يسرا التصوير من خلال عدد من المشاهد الخارجية، التي تجمعها بالفنان ، وذلك في شوارع إحدى المناطق الشعبية، حيث تجسّد خلال الأحداث شخصية سيدة تعيش في حارة شعبية، على أن ينتهي تصوير هذه المشاهد آخر الأسبوع الجاري.



فيلم "بنات فاتن" يشارك في بطولته بجانب يسرا وباسم سمرة كلٌ من: هدى المفتي، الفنانين السودانيين مصطفى وإسلام مبارك، حمدي هيكل...، وهو من تأليف أمينة مصطفى.



يُذكر أن يسرا بدأت التحضير لتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "حرم السفير" داخل أحد الأندية الرياضية، مطلع كانون الثاني المقبل، ومن المقرر عرض العمل خلال السباق الرمضاني المقبل.



وتقدّم يسرا في المسلسل شخصية "عايدة"، وهي أمّ لشاب يُعد لاعباً بارزاً في رياضة كرة السلة، حيث تتشابك حياتهما مع أحداث مثيرة ضمن سياق العمل.

