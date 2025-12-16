العيون المبطّنة...سمة جمالية تضيف جاذبية للنظرة

تعتبر العيون المبطّنة من أبرز أشكال العيون الشائعة، حيث يغطي الجفن العلوي جزءًا من الجفن المتحرك، ما يقلل مساحة الظل ويمنح نظرة ناعمة وطبيعية. ورغم اعتبار بعض النساء هذا الشكل تحديًا في عالم المكياج، إلا أن العديد من النجمات العالميات أظهرن أن العيون المبطّنة يمكن أن تكون ميزة جمالية جذابة تضيف عمقًا وغموضًا للنظرة، بل وتحولت إلى توقيع مميز لهن.

خبراء التجميل حسب مجلة marie claire يؤكدون أن هذا الشكل يمنح الوجه تعبيرًا هادئًا وغامضًا، ويتيح فرصة للابتكار في أساليب المكياج، خاصة عبر التركيز على الرموش، الحواجب، أو رسم الآيلاينر بطريقة ذكية تبرز جمال العين دون مبالغة.

ومن أبرز النجمات اللواتي أظهرن جمال العيون المبطّنة:

جينيفر لورنس : تعتمد مكياجًا بسيطًا يركز على الرموش والآيلاينر الرفيع، ما يمنحها إطلالة أنثوية طبيعية.

: تبرز عمق عينيها عبر الظلال الدافئة واللمعان الخفيف، لمنح مظهر مشرق دون إفراط.

إيما : تستخدم الآيلاينر المجنّح وألوانًا ناعمة تبرز شكل العين المبطّنة.

: تجعل العيون المبطّنة جزءًا من إطلالتها الأيقونية بأسلوبها الذكي في رسم الخط الرفيع.

اعتماد هؤلاء النجمات على عيونهن المبطّنة دون محاولة تغييرها يرسل رسالة مهمة: الجمال لا يقتصر على قالب واحد، بل يمكن إبراز السمات الطبيعية والاحتفاء بها، ما يجعل العيون المبطّنة سمة جمالية فريدة تضيف شخصية وتميّز