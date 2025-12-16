تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

أدريانا ليما.. مسيرة تحوّلت إلى أيقونة عالمية للأزياء

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1456246-639015279277562417.jpeg
Doc-P-1456246-639015279277562417.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تحققت مسيرة أدريانا ليما، عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة، لتصبح واحدة من أبرز أيقونات الموضة العالمية.

وُلدت ليما في 12 حزيران 1981 ونشأت في أسرة بسيطة بعد انفصال والديها، حيث تولّت والدتها رعايتها.

دخلت عالم الأزياء بعد فوزها في مسابقة محلية للجمال في سن الخامسة عشرة، ما أتاح لها الانتقال إلى نيويورك وبدء مسيرتها الاحترافية.

انضمامها إلى Victoria’s Secret كان نقطة تحول كبيرة في حياتها المهنية، إذ أصبحت واحدة من أشهر “ملائكة فيكتوريا سيكريت”، وشاركت في عروض الدار لأكثر من 18 عامًا، وهو رقم قياسي في تاريخ العلامة.

وتُعرف ليما بانضباطها واحترافيتها العالية، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف مع مختلف أساليب الموضة.

خارج الأضواء، تحرص ليما على الحياة الأسرية، فهي أم لطفلتين، كما تشارك في أنشطة خيرية تتعلق بالأطفال والتعليم.

ويُعتبر تأثيرها في عالم الموضة عالميًا، إذ أصبحت نموذجًا يُحتذى به للنجاح والاستمرارية، وألهمت ملايين الفتيات حول العالم للسعي نحو طموحاتهن

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدعم السريع: قصف معبر أدري بالطائرات المسيّرة يستهدف شريانًا إنسانيًا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الأم ماري مخلوف تُهدي البابا لاوون الرابع عشر أيقونة الطوباوي أبونا يعقوب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القواس: الكونسرفتوار الجديد أيقونة الفضاءات الموسيقية في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مُخضرم الثمانينيات.. رحيل أيقونة الكوميديا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24

فيكتوريا سيكريت

البرازيل

نيويورك

دريان

العلا

هنية

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
00:22 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
Lebanon24
16:39 | 2025-12-16
Lebanon24
16:36 | 2025-12-16
Lebanon24
16:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:57 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24