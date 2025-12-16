أدريانا ليما.. مسيرة تحوّلت إلى أيقونة عالمية للأزياء

تحققت مسيرة ، عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة، لتصبح واحدة من أبرز أيقونات الموضة العالمية.

وُلدت ليما في 12 حزيران 1981 ونشأت في أسرة بسيطة بعد انفصال والديها، حيث تولّت والدتها رعايتها.

دخلت عالم الأزياء بعد فوزها في مسابقة محلية للجمال في سن الخامسة عشرة، ما أتاح لها الانتقال إلى وبدء مسيرتها الاحترافية.

انضمامها إلى Victoria’s Secret كان نقطة تحول كبيرة في حياتها المهنية، إذ أصبحت واحدة من أشهر “ملائكة فيكتوريا سيكريت”، وشاركت في عروض الدار لأكثر من 18 عامًا، وهو رقم قياسي في تاريخ العلامة.

وتُعرف ليما بانضباطها واحترافيتها العالية، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف مع مختلف أساليب الموضة.

خارج الأضواء، تحرص ليما على الحياة الأسرية، فهي أم لطفلتين، كما تشارك في أنشطة خيرية تتعلق بالأطفال والتعليم.

ويُعتبر تأثيرها في عالم الموضة عالميًا، إذ أصبحت نموذجًا يُحتذى به للنجاح والاستمرارية، وألهمت ملايين الفتيات حول العالم للسعي نحو طموحاتهن