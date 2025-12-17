تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

عارية الصدر على غلاف إحدى المجلات.. أنجلينا جولي تكشف للمرة الأولى عن ندبات استئصال الثدي (صورة)

Lebanon 24
17-12-2025 | 02:09
كشفت النجمة الأميركية أنجلينا جولي البالغة من العمر 50 عاما للمرة الأولى عن ندبتَي استئصال الثدي.

وعلى غلاف مجلة "تايم" بنسختها الفرنسية، أطلت جولي وهي تضع يدها على صدرها العاري لتسليط الضوء بشكل خفيف على الندبة، التي تظهر بين إبهامها ولون بشرتها.
 
 
 
وقالت جولي في مقابلة نُشرت يوم الاثنين الماضي: "أشارك هذه الندبات مع العديد من النساء اللواتي أحبهنّ".

وأضافت:"أتأثر دائماً عندما أرى نساءً أخريات يشاركن ندوبهنّ".

وأوضحت: "أردتُ الانضمام إليهنّ، لعلمي أن مجلة "تايم - فرنسا" ستنشر معلومات حول صحة الثدي، والوقاية والتوعية بسرطان الثدي".

وخضعت جولي لهذا الإجراء الوقائي عام 2013 بعد وفاة والدتها، مارشلين برتراند، إثر إصابتها بسرطان الثدي والمبيض، حينها أظهرت نتائج فحص جولي وجود طفرة في الجين BRCA1، مما يشير إلى زيادة كبيرة في خطر إصابتها بسرطان الثدي والمبيض.



أنجلينا جولي

الفرنسية

برتراند

فرنسا

بيرة

جلين

