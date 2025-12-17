تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
عارية الصدر على غلاف إحدى المجلات.. أنجلينا جولي تكشف للمرة الأولى عن ندبات استئصال الثدي (صورة)
Lebanon 24
17-12-2025
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت النجمة الأميركية
أنجلينا جولي
البالغة من العمر 50 عاما للمرة الأولى عن ندبتَي استئصال الثدي.
وعلى غلاف مجلة "تايم" بنسختها
الفرنسية
، أطلت جولي وهي تضع يدها على صدرها العاري لتسليط الضوء بشكل خفيف على الندبة، التي تظهر بين إبهامها ولون بشرتها.
وقالت جولي في مقابلة نُشرت يوم الاثنين الماضي: "أشارك هذه الندبات مع العديد من النساء اللواتي أحبهنّ".
وأضافت:"أتأثر دائماً عندما أرى نساءً أخريات يشاركن ندوبهنّ".
وأوضحت: "أردتُ الانضمام إليهنّ، لعلمي أن مجلة "تايم -
فرنسا
" ستنشر معلومات حول صحة الثدي، والوقاية والتوعية بسرطان الثدي".
وخضعت جولي لهذا الإجراء الوقائي عام 2013 بعد وفاة والدتها، مارشلين
برتراند
، إثر إصابتها بسرطان الثدي والمبيض، حينها أظهرت نتائج فحص جولي وجود طفرة في الجين BRCA1، مما يشير إلى زيادة كبيرة في خطر إصابتها بسرطان الثدي والمبيض.
Advertisement
فرنسا
