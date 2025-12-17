تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

كيف تجهزين يديك وقدميك بسهولة قبل أي مناسبة؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 10:39
العناية باليدين والقدمين وتجهيزهما للمناسبات أمر أساسي لإطلالة أنيقة ومتكاملة. تبدأ العناية بتنظيف البشرة جيدًا وتقشيرها مرة أو مرتين أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت وتنعيم الملمس. بعد ذلك يُنصح بترطيب اليدين والقدمين يوميًا باستخدام كريمات غنية، مع التركيز على المناطق الجافة مثل الكعبين والمفاصل.

قبل المناسبة، يُفضَّل عمل حمام دافئ لليدين والقدمين مع القليل من الملح أو الزيوت الطبيعية لتنعيم البشرة، ثم تهذيب الأظافر وتوحيد شكلها، ودفع الجلد الزائد بلطف. اختيار طلاء أظافر مناسب للإطلالة يضفي لمسة جمالية نهائية، مع الحرص على تثبيته بطبقة لامعة تدوم أطول. بهذه الخطوات البسيطة، تبدوان اليدان والقدمان صحيتين وأنيقتين في أي مناسبة.
