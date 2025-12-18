تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الأمم المتحدة تنفي أي صلة بموقع اليوم الدولي للمرأة

Lebanon 24
18-12-2025 | 13:03
نفت الأمم المتحدة أي صلة لها بموقع “internationalwomensday.com”، الذي يديره مكتب تسويق مقره لندن، بعد أن تبنت شركات ومؤسسات بريطانية موضوعات الموقع في حملاتها المتعلقة باليوم الدولي للمرأة.

ويشير تقرير لصحيفة الغارديان إلى أن الموقع المملوك لشركة IWD Support Ltd، التي كانت تعرف سابقًا باسم Aurora Ventures (Europe) Ltd، يبيع منتجات تحمل شعار اليوم الدولي للمرأة، ويستضيف فعاليات مدفوعة، بما في ذلك غداء بقيمة 160 جنيهًا استرلينيًا لتعزيز ما يُسمى “الإلهة الداخلية” لدى المشاركات. كما أنشأ الموقع سلسلة من الشراكات مع شركات بريطانية ومؤسسات أكاديمية، بما في ذلك Sainsbury’s وBarclays وجامعة كوليدج لندن، التي يبدو أنها اعتقدت خطأً أن الموقع تابع للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الجهة المسؤولة عن تنظيم الاحتفال الدولي السنوي باليوم الدولي للمرأة، إن المنظمة ليس لها أي علاقة بالموقع.

وأضافت: “كل عام، يقوم فريق من الخبراء العالميين بتحديد الموضوع الرسمي لليوم الدولي للمرأة، ويتم الإعلان عنه عبر قنواتنا الرسمية في بداية السنة.

 

وكان الموقع قد اخترع لنفسه موضوعات سنوية مثل “اجعله يحدث” لعام 2015، و”تسريع العمل” لعام 2025، و”أعط لتكسب” لعام 2026، وقد اعتمدت بعض الشركات البريطانية هذه الموضوعات في حملاتها التسويقية.

وأكدت جامعات مثل Warwick وUCL أنها أزالت منشورات تتعلق بهذه الموضوعات بعد أن تبين لها أن الموقع ليس تابعًا للأمم المتحدة.

 

تم إطلاق الموقع في 2001 على أنه مشروع غير ربحي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وفقًا لمتحدث باسم IWD Support، الذي أكد أن الموقع يوضح تاريخ اليوم الدولي للمرأة والجهات المختلفة المشاركة فيه، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تأسست لاحقًا في 2010.

