النساء في الشرق الأوسط...القوة الخفية للتغيير

كشف تقرير حديث لمعهد لدراسات الأمن عن استمرار منطقة وشمال في لعب دور فاعل في التعليم والعمل وريادة الأعمال والسياسة، رغم القيود البنيوية والقوانين التقليدية والثقافة المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن النساء يتفوقن على الرجال في التعليم العالي، بنسبة تسجيل في الجامعات تصل إلى 68% في الجزائر و54% في ، بينما تظل مشاركتهن في سوق العمل منخفضة، مع فجوة بين الجنسين تصل إلى 50 نقطة مئوية في . البطالة بين النساء، وخصوصًا الشابات، أعلى من معدل البطالة العام بمعدل يصل إلى خمسة أضعاف في بعض الدول.

وفي ريادة الأعمال، 28.5% من النساء أبدين نية لبدء مشروع تجاري، لكن النسبة الفعلية لمالكات الشركات لا تتجاوز 26%. في المجال السياسي، يبلغ تمثيل النساء حوالي 19% في البرلمانات و20% في المجالس المحلية، مع بعض المكاسب في والعراق والمغرب.

التقرير شدد على أن تمكين النساء يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وأن التقدم يتحقق حين تتلاقى جهود النساء مع الإصلاحات القانونية والاقتصادية. كما أوصى الاتحاد بالتركيز على دعم التعليم والعمل وريادة الأعمال والمشاركة السياسية للنساء في المنطقة لضمان التنمية والاستقرار.