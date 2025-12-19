تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ملكة جمال مصر تنفي الشائعات: أنا طبيبة وفنانة ولن أشوه صورتي

Lebanon 24
19-12-2025 | 09:36
Doc-P-1457482-639017593169912788.jpg
Doc-P-1457482-639017593169912788.jpg photos 0
أصدرت ملكة جمال مصر الفنانة إيرينا يسري بيانًا ردت من خلاله على الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها، بزعم أنها هنأت الفنان مصطفى أبو سريع على منشور طلاقه، مؤكدة أن ما نُشر غير صحيح، وأن التعليق الذي جاء من حسابها على منشور الطلاق لم تقم بكتابته وزعمت أن حسابها استخدمه شخص آخر، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، خاصة أنها قبل أن تكون فنانة فهي طبيبة وتحترم اسمها وأهلها.

 

وكتبت إيرينا في منشورها: "أرجو عدم الزج باسمي في أي أمور لا تخصني ولا تمت لي بصلة، وأؤكد أن ما يتم تداوله من شائعات لا أساس لها من الصحة، وليس لي أي علاقة بخصوصيات الغير من قريب أو بعيد، مع كامل الاحترام والتقدير للزميل والأخ الكبير لي، وكامل احترامي له ولأسرته الكريمة،

 

وأضافت: "كما أوضح أن أي تعليق تم تداوله على حسابي لا يعبر عني قد تم دون علمي، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة المسؤول عن ذلك من مباحث الانترنت بعد استرجاع الحساب وتم قفل الحساب من أي هاتف آخر بعد تم اكتشاف أن الحساب مفتوح من هواتف أخرى وليس من العقل والمنطق كتابه تعليق بهذا الشكل أبدا للأخ والزميل م.أ وتشويه صورتي بیدي! قبل أن ادخل الفن فأنا طبيبة وحاصلة على ملكة جمال مصر هذا العام ولي والأهلي اصدقائي ومهنتي واسمي كامل الاحترام

 

 

 

