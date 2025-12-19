أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026

نشرت الممثلة صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تظهر فيها وهي تستعرض سيناريو مسلسل جديد يحمل عنوان "#أولاد_الراعي"، المقرر عرضه في 2026.



وتشير الصورة إلى بدء مرحلة التحضير للعمل الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، حيث ظهرت أمل بوشوشة في مكان يضم أدوات المكياج والسيناريو، مما يؤكد جاهزيتها للدور الذي ستقدمه في العمل.



ويأتي هذا المسلسل ضمن الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان المقبل، وسط ترقب واسع لمتابعة جديد أمل بوشوشة وتألقها في الدراما العربية.

