Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

بعد انفصالين… تايلور سويفت تكشف مرحلة شك عاطفي

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:00
Doc-P-1457933-639018642338882520.jpg
Doc-P-1457933-639018642338882520.jpg photos 0
كشفت النجمة الأميركية تايلور سويفت عن مرحلة صعبة من حياتها العاطفية، مؤكدة أنها شعرت في فترة ما بأنها قد لا تجد الشريك المناسب، وذلك في فيلمها الوثائقي الجديد نهاية حقبة.

وأوضحت سويفت أنها دخلت عام 2023 بعد انفصالين متتاليين، الأول عن الممثل جو ألوين بعد علاقة استمرت ست سنوات، ثم عن المغني مات هيلي، ما أدخلها في حالة شك عاطفي.

لكن هذه المرحلة انتهت مع دخول نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي حياتها، والذي وصفته لاحقًا بـ"حب حياتها"، قبل أن يعلن الثنائي خطوبتهما في آب الماضي.

وقالت سويفت إن جولتها العالمية The Eras Tour شكّلت متنفسًا أساسيًا لها، معتبرة أن حياتها الشخصية كانت التحدي الحقيقي، فيما ساعدها الوقوف على المسرح على تجاوز أزماتها. كما وصفت كتابة الأغاني بأنها علاج نفسي، مشيرة إلى أن ألبوم Tortured Poets عكس مرحلة تطهير عاطفي صعبة.

واليوم، تتحدّث سويفت عن مرحلة أكثر استقرارًا، مع خطوبتها واستعادتها حقوق موسيقاها، بالتزامن مع استمرارها في الترويج لأعمالها الجديدة، المتاحة عبر Disney+.
متفرقات

المرأة

ترافيس كيلسي

ترافيس كيلس

كيت تايلور

كرة القدم

جو ألوين

الثنائي

تايلور

ترافيس

