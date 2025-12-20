بعد انفصالين… تايلور سويفت تكشف مرحلة شك عاطفي

كشفت النجمة الأميركية عن مرحلة صعبة من حياتها العاطفية، مؤكدة أنها شعرت في فترة ما بأنها قد لا تجد الشريك المناسب، وذلك في فيلمها الوثائقي الجديد نهاية حقبة.



وأوضحت سويفت أنها دخلت عام 2023 بعد انفصالين متتاليين، الأول عن الممثل بعد علاقة استمرت ست سنوات، ثم عن المغني مات هيلي، ما أدخلها في حالة شك عاطفي.



لكن هذه المرحلة انتهت مع دخول نجم الأميركية حياتها، والذي وصفته لاحقًا بـ"حب حياتها"، قبل أن يعلن خطوبتهما في آب الماضي.



وقالت سويفت إن جولتها العالمية The Eras Tour شكّلت متنفسًا أساسيًا لها، معتبرة أن حياتها الشخصية كانت التحدي الحقيقي، فيما ساعدها الوقوف على المسرح على تجاوز أزماتها. كما وصفت كتابة الأغاني بأنها علاج نفسي، مشيرة إلى أن ألبوم Tortured Poets عكس مرحلة تطهير عاطفي صعبة.



واليوم، تتحدّث سويفت عن مرحلة أكثر استقرارًا، مع خطوبتها واستعادتها حقوق موسيقاها، بالتزامن مع استمرارها في الترويج لأعمالها الجديدة، المتاحة عبر Disney+.

