تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
بعد انفصالين… تايلور سويفت تكشف مرحلة شك عاطفي
Lebanon 24
20-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت النجمة الأميركية
تايلور
سويفت
عن مرحلة صعبة من حياتها العاطفية، مؤكدة أنها شعرت في فترة ما بأنها قد لا تجد الشريك المناسب، وذلك في فيلمها الوثائقي الجديد نهاية حقبة.
وأوضحت سويفت أنها دخلت عام 2023 بعد انفصالين متتاليين، الأول عن الممثل
جو ألوين
بعد علاقة استمرت ست سنوات، ثم عن المغني مات هيلي، ما أدخلها في حالة شك عاطفي.
لكن هذه المرحلة انتهت مع دخول نجم
كرة القدم
الأميركية
ترافيس كيلسي
حياتها، والذي وصفته لاحقًا بـ"حب حياتها"، قبل أن يعلن
الثنائي
خطوبتهما في آب الماضي.
وقالت سويفت إن جولتها العالمية The Eras Tour شكّلت متنفسًا أساسيًا لها، معتبرة أن حياتها الشخصية كانت التحدي الحقيقي، فيما ساعدها الوقوف على المسرح على تجاوز أزماتها. كما وصفت كتابة الأغاني بأنها علاج نفسي، مشيرة إلى أن ألبوم Tortured Poets عكس مرحلة تطهير عاطفي صعبة.
واليوم، تتحدّث سويفت عن مرحلة أكثر استقرارًا، مع خطوبتها واستعادتها حقوق موسيقاها، بالتزامن مع استمرارها في الترويج لأعمالها الجديدة، المتاحة عبر Disney+.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تايلور سويفت تكشف أسرار تهديد إرهابي لحفلاتها في فيينا
Lebanon 24
تايلور سويفت تكشف أسرار تهديد إرهابي لحفلاتها في فيينا
21/12/2025 09:26:35
21/12/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها
Lebanon 24
تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها
21/12/2025 09:26:35
21/12/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ورود الأبدية وإجراءات أمنية مشددة… تفاصيل جديدة عن زفاف تايلور سويفت
Lebanon 24
ورود الأبدية وإجراءات أمنية مشددة… تفاصيل جديدة عن زفاف تايلور سويفت
21/12/2025 09:26:35
21/12/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"محتال عاطفي"... هدفه سرقة المطلقات والأمهات العازبات
Lebanon 24
"محتال عاطفي"... هدفه سرقة المطلقات والأمهات العازبات
21/12/2025 09:26:35
21/12/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
ترافيس كيلسي
ترافيس كيلس
كيت تايلور
كرة القدم
جو ألوين
الثنائي
تايلور
ترافيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
تدهور الحالة الصحية لوريثة عرش النرويج.. والقصر الملكي يوضح التفاصيل
Lebanon 24
تدهور الحالة الصحية لوريثة عرش النرويج.. والقصر الملكي يوضح التفاصيل
01:17 | 2025-12-21
21/12/2025 01:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نجاح "شباب امرأة"… غادة عبد الرازق تعتذر عن عمل جديد
Lebanon 24
بعد نجاح "شباب امرأة"… غادة عبد الرازق تعتذر عن عمل جديد
15:29 | 2025-12-20
20/12/2025 03:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة إنسانية مؤثرة… جورجينا بين أطفال مستشفى الملك فيصل (فيديو)
Lebanon 24
زيارة إنسانية مؤثرة… جورجينا بين أطفال مستشفى الملك فيصل (فيديو)
13:33 | 2025-12-20
20/12/2025 01:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العمل المرن ليس مجانيًا… النساء أول من يدفع الثمن
Lebanon 24
العمل المرن ليس مجانيًا… النساء أول من يدفع الثمن
12:52 | 2025-12-20
20/12/2025 12:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيام اللولو" يعيد صباح إلى المسرح بصوت ألين لحود
Lebanon 24
"أيام اللولو" يعيد صباح إلى المسرح بصوت ألين لحود
12:00 | 2025-12-20
20/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
07:40 | 2025-12-20
20/12/2025 07:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
10:00 | 2025-12-20
20/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:17 | 2025-12-21
تدهور الحالة الصحية لوريثة عرش النرويج.. والقصر الملكي يوضح التفاصيل
15:29 | 2025-12-20
بعد نجاح "شباب امرأة"… غادة عبد الرازق تعتذر عن عمل جديد
13:33 | 2025-12-20
زيارة إنسانية مؤثرة… جورجينا بين أطفال مستشفى الملك فيصل (فيديو)
12:52 | 2025-12-20
العمل المرن ليس مجانيًا… النساء أول من يدفع الثمن
12:00 | 2025-12-20
"أيام اللولو" يعيد صباح إلى المسرح بصوت ألين لحود
11:15 | 2025-12-20
من بين العمالقة سطعت… كيف صنعت سمية الألفي أيقونة "نورهان"
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 09:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24