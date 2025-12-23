آمل طالب تتألق أمام شجرة الميلاد وتدعو المتابعين لتحقيق أمانيهم

نشرت الكوميدية صورة جديدة على حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وفريدة أمام شجرة ميلاد مزينة بألوان زاهية وزينة مميزة.

وقد أرفقت آمال الصورة بعبارة محفزة "Make a wish" (اطرح أمنية)، داعية متابعيها إلى التفاؤل والأمل في موسم الأعياد.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بأجواء الفرح والبهجة التي أظهرتها الفنانة في هذا الموسم المميز.

