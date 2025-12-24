تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعد التقاط صورة مسيئة لها.. فنانة شهيرة بأقوى تعليق: "كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة"
Lebanon 24
24-12-2025
|
00:46
أبدت الفنانة
المصرية
ريهام عبد الغفور
عن استيائها الشديد مما يحدث من انتهاكات من قبل بعض المصورين وذلك بعد تداول صورة مسيئة لها.
وكتبت ريهام عبر حسابها الرسمي على "
فيسبوك
" تعليقا قالت فيه: "كان يوم أسود لما بقي في تليفونات بكاميرات، إدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى علي أهداف رخيصة".
وكان تم تداول صورة لريهام خلال إحدى المناسبات الفنيو وتم التقاطها بزاوية أظهرت جزء من جسدها، ما أثار غضبها.
