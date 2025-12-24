تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
Lebanon 24
24-12-2025
|
04:43
بسبب وعكة صحية ألمّت بها وجعلتها طريحة الفراش، طلبت الفنانة
المصرية
ميرهان حسين
من القائمين على مسلسل "درش" الذي يخوض به الفنان
مصطفى شعبان
السباق الدرامي الرمضاني المقبل، تأجيل تصوير مشاهدها فيه لأيام عدة.
وأعاد مخرج العمل ترتيب جدول التصوير وتأجيل مشاهد ميرهان لحين تماثلها للشفاء وعودتها الى التصوير، خاصة أنها تشارك في المسلسل كضيفة شرف.
