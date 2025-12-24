فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب

بسبب وعكة صحية ألمّت بها وجعلتها طريحة الفراش، طلبت الفنانة من القائمين على مسلسل "درش" الذي يخوض به الفنان السباق الدرامي الرمضاني المقبل، تأجيل تصوير مشاهدها فيه لأيام عدة.



وأعاد مخرج العمل ترتيب جدول التصوير وتأجيل مشاهد ميرهان لحين تماثلها للشفاء وعودتها الى التصوير، خاصة أنها تشارك في المسلسل كضيفة شرف.













