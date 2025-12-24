تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
"كيتي بيري" تتصدّر العناوين بعد هجوم صادم واتهامات خطيرة
Lebanon 24
24-12-2025
|
13:39
أوقفت السلطات الأميركية جنديًا سابقًا يُدعى راسل
ماكسويل
فاي (43 عامًا)، ووجّهت إليه اتهامات بمحاولة القتل والخطف والاعتداء، على خلفية هجوم استهدف امرأة مسنّة داخل منزل في ولاية
كاليفورنيا
.
وبحسب مجريات التحقيق، دخل فاي منزل رجل الأعمال تاي وارنر معتقدًا أنّه يعود للمغنية
كاتي بيري
، وزاعمًا أنّه تلقّى أوامر عبر ما وصفه بصلة نفسية لتنفيذ الاعتداء، على أساس أنّ الضحية هي والدتها وتتعرّض لسوء معاملة.
وأفاد تقرير لصحيفة Santa Barbara Independent بأن تسجيلًا مصوّرًا وثّق الاعتداء، فيما حاول المتهم الفرار من الطابق الثاني عند وصول الشرطة قبل أن تُلقي القبض عليه بمساندة وحدات خاصة.
وأشار المحققون إلى أنّ فاي يعاني من اضطراب نفسي، وأن عائلته سبق أن نبّهت السلطات إلى خطورة سلوكه. كما كشفت التحقيقات عن واقعة اعتداء سابقة خلال أيام على امرأة أخرى، في حادثة منفصلة ذات مزاعم غير منطقية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات القضية كاملة، وسط اهتمام واسع بسبب خطورة الوقائع والادعاءات الغريبة التي ساقها المتهم.
