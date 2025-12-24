الحمل والانتفاخ… أسباب خفية وحلول بسيطة

قد تُفاجئين أثناء الحمل بانتفاخ اليدين والقدمين أو الشعور بالخدر والوخز، خصوصًا في الثلثين الثاني والثالث. ورغم الإزعاج، فإن هذه الأعراض تكون غالبًا طبيعية نتيجة تغيّرات فسيولوجية ترافق نمو الجنين.



لماذا يحدث الانتفاخ؟

• احتباس السوائل: يزداد حجم والسوائل لدعم الجنين، ما يسبّب تورمًا يشتدّ مع الوقوف ونهاية اليوم.

• ضغط الرحم: يعيق عودة الدم من الساقين إلى القلب، فتتراكم السوائل في القدمين والكاحلين.

• الهرمونات: ترخي جدران الأوعية، فتتسرّب السوائل إلى الأنسجة.



متى يكون طبيعيًا ومتى مقلقًا؟

• طبيعي: تورم تدريجي خفيف إلى متوسط في اليدين والقدمين، يخفّ بالراحة ورفع القدمين.

• مقلق: تورم مفاجئ بالوجه أو اليدين، صداع شديد، تغيّر في الرؤية، ارتفاع ضغط الدم، أو ألم شديد—وهنا يلزم مراجعة الطبيب فورًا لاحتمال مضاعفات مثل تسمّم الحمل.



عوامل تزيده: الحمل بتوأم، الطقس الحار، الجلوس/الوقوف الطويل، والإكثار من الملح.



كيف تخففين الانتفاخ؟

• ارفعي قدميك عند الجلوس أو النوم.

• مارسي نشاطًا معتدلًا كالمشي.

• اشربي ماءً كافيًا وقلّلي الملح.

• ارتدي ملابس وأحذية مريحة.

• بدّلي بين الجلوس والوقوف، وتجنّبي الثبات الطويل.



بعد الولادة: غالبًا يتراجع الانتفاخ تدريجيًا خلال أسابيع قليلة مع عودة توازن السوائل.



الانتفاخ شائع وطبيعي في الحمل، ويُدار بإجراءات بسيطة، لكن أي أعراض مفاجئة أو شديدة تستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.

