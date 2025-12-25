تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
خمس إشارات تكشف نقاط قوة المرأة

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:00
أشار مختصون في التنمية الذاتية إلى أن كثيرًا من الأشخاص يغفلون، في خضم الحياة اليومية، عن قدراتهم الفطرية ومواهبهم الخفية التي تميّزهم عن غيرهم، مؤكدين أن التعرّف إلى هذه القدرات يسهم في توجيه المسار المهني والشخصي بوعي أكبر، ويعزز الشعور بالثقة والاستقلالية والرضا الذاتي.

وأوضح المختصون أن اكتشاف ما يميز الفرد يبدأ بالانتباه إلى الأنشطة التي تثير الشغف والحماس، إذ غالبًا ما ترتبط هذه المشاعر بمهارات طبيعية أو اهتمامات عميقة تعكس نقاط قوة كامنة.

كما شددوا على أهمية مراجعة الإنجازات السابقة وتحليل النجاحات التي تحققت في مراحل مختلفة من الحياة، باعتبارها مؤشرًا واضحًا على المهارات التي يتفوّق فيها الشخص مقارنة بغيره. ويُنصح في هذا السياق بملاحظة المواقف التي نال فيها الفرد إشادة من الآخرين، أو المهام التي ينجزها بسهولة ودون جهد كبير.

وفي السياق ذاته، لفتوا إلى دور التغذية الراجعة من الزملاء أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة في الكشف عن نقاط قوة قد لا يكون الشخص واعيًا لها، مؤكدين أن طلب آراء محددة حول القدرات والإمكانات يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن الذات.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن خوض تجارب جديدة أو الانخراط في مشاريع مختلفة يساهم في اختبار القدرات واكتشاف المواهب الخفية، إذ تكشف هذه التجارب طريقة التعامل مع التحديات والضغوط، وتساعد على تحديد المجالات التي يظهر فيها التميّز بشكل طبيعي.

وأكدوا أن الخطوة التالية بعد اكتشاف نقاط القوة تتمثل في تطويرها وصقلها من خلال تعلم مهارات مرتبطة بها، والعمل على توظيفها في الحياة اليومية والمهنية، بما يعزز التأثير والإبداع.

واختتم المختصون بالتأكيد على أن اكتشاف القوة الخفية لا يُعد مجرد تمرين ذاتي، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء حياة أكثر وضوحًا ونجاحًا، قائمة على الوعي بالإمكانات واستثمارها لتحقيق الأهداف بثقة.

