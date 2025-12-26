تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

الصحة النفسية والجسدية للمرأة عبر المراحل العمرية

Lebanon 24
26-12-2025 | 15:32
تمر المرأة بعدة مراحل في حياتها، ولكل مرحلة تأثير خاص على صحتها النفسية والجسدية. في مرحلة الطفولة والمراهقة، تحتاج الفتاة إلى التغذية السليمة والدعم النفسي لمواجهة التغيرات الهرمونية والنمو الجسدي، إضافة إلى التوعية بأهمية النظافة والصحة العامة.

أما في مرحلة الشباب والبلوغ، فتكون المرأة أكثر عرضة لضغوط الحياة الدراسية والمهنية والاجتماعية، ما يستدعي الاهتمام بالصحة النفسية وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على نظام غذائي متوازن لمنع مشاكل العظام والجلد والشعر.

خلال مرحلة الحمل والولادة، تواجه المرأة تغييرات جسدية ونفسية كبيرة، ويصبح الدعم الطبي والنفسي ضروريًا لتجنب المضاعفات والحفاظ على صحة الأم والطفل.

في مرحلة الشيخوخة، تزداد الحاجة للوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على النشاط الذهني والجسدي لمقاومة الاكتئاب والعزلة الاجتماعية.

باختصار، الصحة النفسية والجسدية للمرأة تتطلب متابعة مستمرة وتوازنًا بين التغذية، النشاط البدني، والدعم النفسي في كل مرحلة من حياتها لضمان حياة صحية وسعيدة.
