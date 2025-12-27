تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
المرأة

أحمر الشفاه يعزز المزاج والثقة بالنفس

Lebanon 24
27-12-2025 | 14:41
أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كيوتو تاتشيبانا باليابان أن وضع المكياج بانتظام لا يقتصر على تحسين المظهر الخارجي للمرأة، بل له تأثيرات إيجابية ملموسة على الصحة النفسية واللياقة البدنية، خصوصاً لدى النساء الأكبر سناً فوق 65 عاماً.

وشملت الدراسة 295 امرأة، وتم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين: أولئك اللواتي يضعن المكياج بانتظام، واللواتي نادراً ما يضعنه أو لا يضعنه أبداً. وطلب من المشاركات تحديد نوع المكياج الذي يستخدمنه وعدد مرات استخدامه، ثم أجرين استبيانات لتقييم الصحة النفسية، بالإضافة إلى اختبارات لقياس قوة القبضة والتوازن، مثل القدرة على الوقوف على ساق واحدة لفترة زمنية محددة.

وأظهرت النتائج أن 72% من النساء المشاركات يضعن المكياج بانتظام، وغالباً ما يستخدمن كريم الأساس، أحمر الشفاه، ظلال العيون، وأحمر الخدود. وتبين أن هؤلاء النساء يتمتعن بحالة مزاجية أفضل، قوة قبضة أكبر، وقدرة أفضل على التوازن مقارنة بالنساء اللواتي نادراً ما يضعن المكياج.

وأوضح الباحثون أن استخدام المكياج يعزز الثقة بالنفس ويحفز النشاط الاجتماعي والجسدي، كما ينشط الحواس مثل اللمس والشم والبصر، مما يوفر متعة نفسية ويعزز الاستقلالية البدنية لدى النساء الأكبر سناً. وأكدوا أن منتجات محددة مثل أحمر الشفاه ومنتجات الحواجب ارتبطت بتحسن الأداء النفسي والتوازن الديناميكي، ما يجعل المكياج نشاطاً ذا قيمة صحية وليس مجرد أداة تجميلية.

