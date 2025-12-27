منة فضالي: أخاف الموت المفاجئ

حلّت الفنانة ضيفة على بعد الغياب الذي تقدمه الصحافية عبر ، حيث تحدثت بصراحة عن قناعاتها والإنسانية وعلاقتها بالحياة والفن.



وأكدت منة أن أي قرار ديني أو مصيري مثل ارتداء الحجاب أو الاعتزال يجب أن يكون نابعًا من قناعة داخلية حقيقية، مشيرة إلى أنها إذا اتخذت قرار الحجاب يومًا ما فقد تبتعد عن الوسط الفني وتبدأ حياة مختلفة وربما تنتقل للعيش خارج مصر.



وتحدثت عن حبها الكبير للحيوانات، مؤكدة أنها ترى فيهم وفاءً ورحمة قد لا تجدها دائمًا لدى البشر، وأن رعايتهم جزء أساسي من حياتها، يعكس جانبها الإنساني بعيدًا النمطية للفنانة.



كما تناولت تجربتها مع المرض الذي أصاب والدتها، واعتبرته من أصعب الفترات في حياتها، بعدما عاشت بين التصوير والبقاء بجانبها في المستشفى خوفًا عليها. وشددت على أن والدتها تمثل لها الحياة كلها، لذلك تحرص على عدم تركها والاهتمام بقضاء أكبر وقت ممكن معها.



وعن الموت، قالت منة إنها لا تخشاه باعتباره قدَرًا مكتوبًا، لكنها تخاف من الموت المفاجئ لما يحمله من صدمة، موضحة أنها تتأثر نفسيًا بمشاهد الجنائز والمشارح، حتى أنها تعرضت لانهيار عصبي خلال تصوير مشهد يتناول الموت.



واختتمت منة حديثها بالتأكيد على أن هذه التجارب جعلتها أكثر قربًا من أسرتها وأكثر وعيًا بقيمة الحياة، فالألم كما تقول يترك دروسًا لا تُنسى مهما مرّ الزمن.

