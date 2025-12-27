تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

منة فضالي: أخاف الموت المفاجئ

Lebanon 24
27-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1460746-639024763919217017.webp
Doc-P-1460746-639024763919217017.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلّت الفنانة منة فضالي ضيفة على بودكاست بعد الغياب الذي تقدمه الصحافية يارا أحمد عبر يوتيوب، حيث تحدثت بصراحة عن قناعاتها الدينية والإنسانية وعلاقتها بالحياة والفن.

وأكدت منة أن أي قرار ديني أو مصيري مثل ارتداء الحجاب أو الاعتزال يجب أن يكون نابعًا من قناعة داخلية حقيقية، مشيرة إلى أنها إذا اتخذت قرار الحجاب يومًا ما فقد تبتعد عن الوسط الفني وتبدأ حياة مختلفة وربما تنتقل للعيش خارج مصر.

وتحدثت عن حبها الكبير للحيوانات، مؤكدة أنها ترى فيهم وفاءً ورحمة قد لا تجدها دائمًا لدى البشر، وأن رعايتهم جزء أساسي من حياتها، يعكس جانبها الإنساني بعيدًا عن الصورة النمطية للفنانة.

كما تناولت تجربتها مع المرض الذي أصاب والدتها، واعتبرته من أصعب الفترات في حياتها، بعدما عاشت بين التصوير والبقاء بجانبها في المستشفى خوفًا عليها. وشددت على أن والدتها تمثل لها الحياة كلها، لذلك تحرص على عدم تركها والاهتمام بقضاء أكبر وقت ممكن معها.

وعن الموت، قالت منة إنها لا تخشاه باعتباره قدَرًا مكتوبًا، لكنها تخاف من الموت المفاجئ لما يحمله من صدمة، موضحة أنها تتأثر نفسيًا بمشاهد الجنائز والمشارح، حتى أنها تعرضت لانهيار عصبي خلال تصوير مشهد يتناول الموت.

واختتمت منة حديثها بالتأكيد على أن هذه التجارب جعلتها أكثر قربًا من أسرتها وأكثر وعيًا بقيمة الحياة، فالألم كما تقول يترك دروسًا لا تُنسى مهما مرّ الزمن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: لا اخاف من الحرب فاللغة اليوم هي للتفاوض والديبلوماسية والسياسة ولا احد يريد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي للرئيس التركي: إسرائيل قوية ولا تخاف ولن تروا غزة إلا بالمنظار
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي لـ"الغارديان": لا أخاف من ترامب وعلاقتي به جيدة ولا صحة للتقارير بأن اجتماعنا الأخير كان متوترا
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24

منة فضالي

عن الصورة

يارا أحمد

الدينية

بودكاست

يوتيوب

الصحاف

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2025-12-28
Lebanon24
07:35 | 2025-12-28
Lebanon24
04:12 | 2025-12-28
Lebanon24
03:04 | 2025-12-28
Lebanon24
01:08 | 2025-12-28
Lebanon24
00:11 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24