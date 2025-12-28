تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

إعادة الشحن العاطفي… عادة يومية تحمي النساء من الاحتراق النفسي

Lebanon 24
28-12-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1460774-639025027150302647.webp
Doc-P-1460774-639025027150302647.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع بداية عام جديد، تميل كثير من النساء إلى البحث عن استعادة التوازن والهدوء بعد عام مثقل بالضغوط. هنا يبرز مفهوم "إعادة الشحن العاطفي" كحاجة أساسية لا كترف مؤقت، إذ لا يرتبط هذا المفهوم بخطط جامدة أو وصفات جاهزة، بل بسلوكيات يومية بسيطة تعيد تنظيم العلاقة مع الذات وتخفف الإرهاق النفسي المتراكم.

تتعرض النساء، بحكم الأدوار الاجتماعية وتعدد المسؤوليات، لضغوط مضاعفة تجعل الإهمال العاطفي مسألة شائعة. لذلك تصبح العناية بالنفس ممارسة مستمرة، لا تقتصر على لحظات رفاهية عابرة، بل تشمل نمط حياة يوازن بين الجسد والعاطفة والعقل. تجاهل هذه الحاجة غالبًا ما يؤدي إلى توتر مزمن ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والجسدية.

البداية تكون باللطف مع النفس، عبر الاهتمام بالنوم، والغذاء، وشرب الماء، وتخصيص وقت يومي ولو قصير لنشاط يمنح شعورًا بالراحة، كالمشي أو القراءة أو الصمت. كما أن وضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية يحمي من الاستنزاف، خصوصًا عندما تُوزَّع المسؤوليات بعدل ويُحترم الوقت الخاص.

الطبيعة بدورها تشكل وسيلة فعالة لإعادة التوازن، حتى عبر نزهة قصيرة أو التعرض لضوء النهار. ويُعد تدوين الأفكار والمشاعر أداة بسيطة لتفريغ التوتر وفهم الذات، تمامًا كما يساعد التنفس العميق على تهدئة الجهاز العصبي واستعادة التركيز في لحظات الضغط.

ولا يقل العطاء أهمية في هذا المسار، إذ يمنح التطوع والمساندة شعورًا بالقيمة والانتماء، ويعزز الطاقة الإيجابية. كما أن التركيز على اللحظة الراهنة، أو ما يُعرف باليقظة الذهنية، يساعد على التعامل مع التحديات بوعي وهدوء أكبر.

في المحصلة، لا توجد وصفة واحدة لإعادة الشحن العاطفي. الفكرة تكمن في اختيار ما يناسب نمط حياتكِ، وتحويله إلى عادة مرنة ترافقكِ يوميًا. فالقليل من الاهتمام الواعي بالنفس كفيل بإحداث فرق كبير في الشعور بالراحة والقدرة على الاستمرار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لكبح إعادة تسليح طهران.. قوات أميركية تعترض شحنة عسكرية صينية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": 4 ناقلات نفط على الأقل كان مقررًا لها أن تصل إلى فنزويلا لشحن حمولاتها من النفط عادت أدراجها بعد مصادرة البحرية الأميركية ناقلة نفط مؤخرًا
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يُعلن اليوم مشروع الفجوة المالية: إعادة 100 ألف دولار لكل مودع
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الطاقة الإيجابية

ضوء النهار

التركي

العطا

الترك

العلا

سي ال

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2025-12-28
Lebanon24
07:35 | 2025-12-28
Lebanon24
04:12 | 2025-12-28
Lebanon24
03:04 | 2025-12-28
Lebanon24
01:08 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24