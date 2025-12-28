الرموش والكحل والعدسات… ثالوث يرهق العين

ليست العيون مجرد عنصر ، بل منطقة شديدة الحساسية، وقد تؤدي بعض العادات التجميلية اليومية الشائعة إلى أضرار صحية وجمالية على المدى المتوسط والطويل، وفق تحذيرات أطباء العيون.



من أبرز هذه العادات وضع الكحل داخل خط الماء، حيث تسد هذه الممارسة غدد ميبوميوس المسؤولة عن ترطيب ، ما يسبب الجفاف، الاحمرار وظهور الشعيرة. وتشير دراسات طبية إلى أن الكحل داخل الجفن يزيد تلوث الغشاء الدمعي مقارنة بوضعه خارج خط الرموش.



كذلك تُعد مشاركة مكياج العيون من أخطر السلوكيات، إذ تنقل البكتيريا والفيروسات، وترفع خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة والجفن والقرنية، وهو ما يفسر تحذير الأطباء من تبادل الماسكارا أو الكحل حتى بين المقربات.



أما أمصال نمو الرموش، فبعضها يحتوي على مواد قد تسبب ترقق الجلد حول العين، انكماش الدهون وظهور الهالات الداكنة، وينصح الخبراء باستخدامها لفترات محدودة فقط.



وفي ما يخص الريتينول حول العين، فرغم فعاليته في محاربة التجاعيد، إلا أن تسربه إلى العين قد يؤدي إلى جفاف مزمن وتهيج الغدد الدهنية، ما يجعله غير مناسب لهذه المنطقة الحساسة.



ويحمل المكياج الدائم (الكحل أو الرموش أو الحواجب) مخاطر عدوى وتحسس وتشوهات في الجفن في حال سوء التعقيم أو رد فعل الجسم تجاه الأصباغ.



كما يحذّر الأطباء من استخدام مكبس الرموش بعد الماسكارا، لأنه يؤدي إلى تكسر الرموش والتصاقها، ويُفضّل استخدامه على رموش نظيفة وجافة فقط.



أما الرموش الصناعية، فقد تسبب تهيج الجلد أو خدش القرنية إذا لم تُثبت جيدًا، وينصح باستخدامها في المناسبات فقط.



وتشدد الجمعية الأميركية لطب العيون على ضرورة التخلص من مكياج العيون بعد 4 أشهر من فتحه، لأن البكتيريا تتكاثر مع تراجع فعالية المواد الحافظة.



وفي ما يتعلق بـ العدسات اللاصقة، فإن سوء العناية بها، أو تعريضها للماء، أو النوم بها، قد يؤدي إلى التهابات خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر، وفق دراسات حديثة. ويوصى بتنظيفها يوميًا، وعدم السباحة أو الاستحمام أثناء ارتدائها.



وأخيرًا، يُعد النوم بالمكياج من أكثر العادات ضررًا، إذ يؤدي إلى تهيج العين، انسداد المسام وظهور الهالات، بسبب بقاء لساعات طويلة على الجلد.





