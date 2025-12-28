تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
دور المرأة في زمن الامتحانات… عناق واحد قد يصنع الفارق
Lebanon 24
28-12-2025
|
03:04
تؤكد دراسات نفسية حديثة أن العناق ليس مجرد تعبير عاطفي، بل وسيلة دعم فعّالة تخفف التوتر وقلق الامتحانات لدى الطلاب، خاصة خلال الفترات الدراسية الضاغطة. فالتلامس الجسدي الآمن يمنح شعورًا بالطمأنينة، ويساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين القدرة على التركيز.
ويُعد قلق الامتحانات ظاهرة واسعة الانتشار، تبدأ منذ المراحل الدراسية الأولى وتستمر حتى الجامعة. وتشير أبحاث حديثة إلى أن نسبًا مرتفعة من الطلاب يعانون مستويات متوسطة إلى شديدة من التوتر، ما ينعكس في أعراض جسدية ونفسية مثل الصداع، تسارع نبض القلب، التعرق، صعوبة التركيز، والخوف من الفشل.
ولا يقتصر أثر العناق على الجانب النفسي فقط، إذ بيّنت دراسة أميركية أن الدعم الاجتماعي، بما فيه الأحضان المنتظمة، يعزز المناعة ويقلل من تأثير الأمراض المرتبطة بالتوتر. كما أظهرت أبحاث أوروبية أن التلامس العاطفي البسيط يحسن الرفاهية العامة والانتباه والعلاقات الاجتماعية لدى الطلاب.
وفي حال غياب الدعم العائلي، يمكن اللجوء إلى تقنيات بديلة مثل "عناق
الفراشة
"، وهو أسلوب يعتمد على احتضان الذات والتربيت الخفيف على الكتفين، وقد ثبتت فاعليته في خفض القلق وتحسين الأداء.
ومع ذلك، يشدد المختصون على أن العناق لا يُغني عن المذاكرة الجيدة وتنظيم الوقت. لذلك يُنصح الأهالي بتقديم دعم متوازن خلال موسم الامتحانات، يقوم على التشجيع دون ضغط، تخفيف الأعباء، الاهتمام بالجهد المبذول لا النتائج فقط، وتوفير بيئة دراسة مريحة.
