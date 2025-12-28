تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
متفرقات

انتفاخ وهالات وبثور… علامات قد يكشفها كوب الحليب اليومي

Lebanon 24
28-12-2025 | 04:12
قد يبدو الحليب عنصرًا ثابتًا في النظام الغذائي اليومي، لكن الإفراط في تناوله قد يترك آثارًا سلبية على البشرة، وفق ما حذّرت مجلة "إيلي" المتخصصة في شؤون الجمال. فالحليب البقري يحتوي على هرمونات وعوامل نمو قد تنشّط الغدد الدهنية، ما يزيد إفراز الزهم ويُسهِم في انسداد المسام وظهور البثور وحبّ الشباب، لا سيما لدى ذوات البشرة الدهنية أو المختلطة.

كما أن عدم تحمّل اللاكتوز لدى بعض الأشخاص قد يحرّك التهابات داخلية تنعكس احمرارًا وتهيّجًا ومشكلات جلدية متكرّرة. وتشير المجلة إلى علامات قد تدل على الإفراط في استهلاك الحليب، أبرزها انتفاخ الجفون، الهالات الداكنة، بثور صغيرة حول الفم أو الذقن، وبشرة باهتة وغير متوازنة.

ولا تدعو "إيلي" إلى الامتناع الكامل عن الحليب، بل إلى الاستهلاك الواعي. وتنصح بتقليل كميته واستبداله ببدائل نباتية كحليب اللوز أو الشوفان، ودعم صحة الأمعاء بالبروبيوتيك، واعتماد نظام غذائي مضاد للالتهابات غني بالخضار والفواكه وزيت الزيتون. كما تشدّد على أهمية روتين عناية لطيف وخالٍ من المنتجات التي تسدّ المسام.

الحليب ليس عدوًا للبشرة، لكن الإفراط فيه قد يترك أثره الواضح، فيما يبقى التوازن المفتاح الأول لبشرة صحية ونضرة.
