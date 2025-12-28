تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بفستان الحمل الثاني.. زين قطامي تتألق بفستان احمر في صورة العائلة
Lebanon 24
28-12-2025
|
13:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطفت نساء عائلة
إيلي صعب
الأضواء على شبكات التواصل الإجتماعي، في صورة عائلية مميزة جمعت كل أفرادها.
وأطل المصمم
اللبناني العالمي
برفقة زوجته كلودين، وابنهما البكر
إيلي
صعب
جونيور
مع زوجته كريستينا، وابنهما الأوسط سيليو صعب وزوجته
زين قطامي
، وولدهما الأصغر ميشال صعب.
ولفتت
كلودين صعب
الأنظار بطقم باللون البيج بطابع كلاسيكي أنيق، بينما اختارت كريستينا صعب طقماً باللون البورغندي بتفاصيل فضية ناعمة وأسلوب أنيق.
واختارت زين قطامي من جهتها أسلوباً مختلفاً تماماً من خلال فستان قصير باللون الأحمر مزين بعقد Bow ناعمة منسدلة على البطن، ما جعل خيارها لائقاً جداً ومناسباً لحملها الأول الذي أعلنت عنه أخيراً.
وظهرت زين في إطلالة الحامل الأولى لها بفستان أسود في خيار ذكي جداً وله دلالاته من توقيع حميها إيلي صعب، جاء بقصّة مستقيمة ناعمة وياقة عالية رفيعة ملتفّة حول العنق، ما منح الإطلالة لمسة من الفخامة الكلاسيكية. وتميّز التصميم بتفاصيل دانتيل راقية وتخريمات على شكل ورود في الجزء العلوي منه وعند منطقة البطن، لتضفي طابعاً أنثوياً هادئاً، وتكشف عن الحمل بأسلوب ذكي بعيد من المبالغة.
Advertisement
