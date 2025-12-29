ريهام سعيد تهاجم ممثلاً شهيراً... وتحذف منشورها في وقت لاحق

أثارت المذيعة المصرية جدلًا واسعًا، عقب مهاجمتها الممثل ، عبر حسابها في " "، قبل أن تقوم بحذف المنشور بعد عدة دقائق.

وأوضحت ريهام سعيد أنها ترفض بشكل قاطع الرد على تصريحات الأخيرة، مشيرة إلى أنه تسرع في الحكم على نجاح مسلسله الجديد "علي كلاي"، قبل عرضه على الجمهور.

وقالت ريهام سعيد في منشورها الذي تناقلته منصات التواصل بعد حذفه: "أنا فكرت كويس، لو رديت عليك هتزعل، وأنا مش عايزة أزعل حد في الأيام المباركة دي".

وأضافت: "أنت بتشتغل دلوقتي وقررت من نفسك إن مسلسلك هينجح قبل ما نشوفه، فهسيبك تركز، بس هييجي يوم وهرد عليك..".

وفي وقت لاحق، ظهرت ريهام سعيد في مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، علّقت خلاله على أزمتها مع العوضي.