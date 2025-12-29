تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
جيسي عبدو تشعل مواقع التواصل بصورة من مغامرة صحراوية
Lebanon 24
29-12-2025
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الممثلة
جيسي عبدو
تفاعلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد نشرها صورة جديدة عبر خاصية «القصص» على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها خلال جولة ترفيهية في الصحراء وهي تقود دراجة رباعية وسط أجواء طبيعية مفتوحة.
ولاَقَت الصورة إعجاب المتابعين الذين أشادوا بروح المغامرة التي عكستها الإطلالة، معتبرين أن المشهد يعكس جانبًا عفويًا وبعيدًا عن أجواء العمل الفني المعتادة. كما تداول رواد المنصات الصورة على نطاق واسع، مثنين على بساطتها وحيويتها.
وتحرص عبدو في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها لحظات من حياتها اليومية ونشاطاتها المختلفة، ما يعزز من تفاعل الجمهور معها خارج الإطار الفني.
ال ج
بري
تابع
