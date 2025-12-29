جيسي عبدو تشعل مواقع التواصل بصورة من مغامرة صحراوية

أثارت الممثلة تفاعلًا واسعًا على بعد نشرها صورة جديدة عبر خاصية «القصص» على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها خلال جولة ترفيهية في الصحراء وهي تقود دراجة رباعية وسط أجواء طبيعية مفتوحة.



ولاَقَت الصورة إعجاب المتابعين الذين أشادوا بروح المغامرة التي عكستها الإطلالة، معتبرين أن المشهد يعكس جانبًا عفويًا وبعيدًا عن أجواء العمل الفني المعتادة. كما تداول رواد المنصات الصورة على نطاق واسع، مثنين على بساطتها وحيويتها.



وتحرص عبدو في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها لحظات من حياتها اليومية ونشاطاتها المختلفة، ما يعزز من تفاعل الجمهور معها خارج الإطار الفني.

