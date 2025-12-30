تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

خطوات سهلة لتنظيم خزانة الملابس في العام الجديد

Lebanon 24
30-12-2025 | 02:58
يُعَدّ العام الجديد فرصة مثالية للتخلّص من الفوضى واعتماد عادات تنظيمية مؤجَّلة، خاصة في غرفة النوم وخزانة الملابس، حيث يمكن لتغييرات بسيطة أن تُحدث فرقًا واضحًا في الشعور بالراحة والهدوء داخل المنزل.

ويسهم ترتيب خزانة الملابس وغرفة النوم في بدء العام بأسلوب أكثر تنظيمًا، مع إمكانية تحويل هذه الخطوة إلى عادة مستمرة ترافق الحياة اليومية طوال العام.

خطوات سهلة لترتيب خزانة الملابس

حيلة الصناديق الثلاثة
يُنصح بالبدء باستخدام ثلاثة صناديق: الأول للملابس المخصّصة للتبرّع أو الاستغناء، الثاني للقطع المراد الاحتفاظ بها، والثالث للملابس غير المناسبة للموسم الحالي. ويساعد تخزين الملابس غير الموسمية في توفير مساحة أكبر داخل الخزانة وتنظيم القطع المستخدمة يوميًا.

الاحتفاظ بعدد كبير من القطع المتشابهة، رغم استخدام القليل منها فقط، يؤدي إلى ازدحام الخزانة بلا فائدة. لذلك، يُفضَّل الاكتفاء بعدد محدود من القطع الأساسية بحالة جيدة، ما يسهل عملية الاختيار اليومي ويقلّل من الفوضى.

تُعد أدراج الملابس الداخلية والجوارب من أكثر الأماكن عرضة للفوضى. ويساعد استخدام الفواصل وتنظيم الجوارب بطريقة صحيحة في توفير المساحة، ورؤية المحتويات بوضوح، والوصول إليها بسهولة.

تكديس الملابس فوق بعضها يجعل العثور على القطع أمرًا صعبًا. ويُفضَّل طيّ الملابس بشكل عمودي، مع استخدام فواصل الأدراج لتنظيم القطع الأساسية وأطقم الرياضة، ما يساهم في ترتيب أفضل وتجنّب شراء ملابس مكرّرة.

 غالبًا ما تتكدّس الأغراض غير الضرورية على طاولة جانب السرير، ما يخلق شعورًا بعدم الارتياح. وينصح بالاكتفاء ببعض القطع الأساسية مثل كتاب أو شمعة معطّرة أو مستحضرات العناية البسيطة، للمساعدة على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

تخزين الأحذية داخل غرفة النوم قد يزيد من الفوضى ويؤثر على نظافة المكان. وفي حال توفّر خيار بديل، يُفضَّل وضع الأحذية خارج الغرفة، ما يوفّر مساحة أكبر ويساعد على خلق أجواء أكثر هدوءًا وراحة.

