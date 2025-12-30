تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد معاناة طويلة مع اضطرابات نفسية حادة.. ممثلة تسعى للانتحار بمساعدة طبية!

Lebanon 24
30-12-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1461730-639027006778011597.webp
Doc-P-1461730-639027006778011597.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الممثلة والكوميدية الكندية كلير بروسو (48 عامًا) عزمها إنهاء حياتها عبر الانتحار بمساعدة طبية بعد معاناة طويلة مع اضطرابات نفسية حادة. وفي رسالة مفتوحة، كشفت بروسو عن تشخيصها بالاكتئاب الهوسي، القلق، اضطرابات الشخصية، اضطرابات الأكل، اضطرابات تعاطي المواد، اضطراب ما بعد الصدمة، وأفكار انتحارية مزمنة، مشيرة إلى أن كل محاولات العلاج النفسي والعقاقيري والعلاجات الحديثة لم تحقق لها أي تحسن دائم.

بدأت معاناتها في سن الرابعة عشرة بعد فترة من تعاطي المخدرات والكحول والسلوكيات الخطرة. وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها في الأفلام والمسرحيات والأعمال التلفزيونية في كندا والولايات المتحدة وأوروبا، استمرت معاناتها النفسية على مدار حياتها، مؤثرة على حياتها الشخصية والمهنية.

في 2021، تقدمت بروسو بطلب للاستفادة من برنامج "المساعدة الطبية على الموت" (MAiD) في كندا، الذي يتيح إنهاء الحياة بمساعدة طبيب للحالات الطبية الخطيرة وغير القابلة للعلاج. إلا أن البرنامج يستثني حاليًا المرضى النفسيين، وتأجيل تعديل هذا الاستثناء حتى 2027 دفع بروسو لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية، معتبرة القانون تمييزيًا، ومطالبة بالمساواة مع مرضى الأمراض الجسدية.

القضية أثارت جدلاً واسعًا في كندا، حيث انقسم الأطباء النفسيون المعالجون حول موقفها؛ فبينما اعتبرت الدكتورة غيل روبنسون من جامعة تورنتو أن الخيار قد يكون مقبولًا، رأى الدكتور مارك فيفرغراد أن التعافي ما زال ممكنًا، وأن برنامج MAiD ليس الخيار الأمثل لحالتها.

ويرى خبراء أن الدعوى، التي رفعت أيضًا إلى جانب مراسل حربي سابق يعاني اضطراب ما بعد الصدمة، تسلط الضوء على القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بالانتحار بمساعدة طبية للمرضى النفسيين، وتفتح نقاشًا أوسع حول الحقوق والاستقلالية وخيارات العلاج لمن يعانون اضطرابات نفسية مزمنة في كندا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يونيسف: السكر والدهون الصناعية يقودان إلى اضطرابات نفسية مبكرة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة للجزيرة: معاناة المرضى والجرحى تتفاقم بسبب العجز الكبير في الرعاية الطبية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سقوطه أمام "جوشوا"… تحذيرات طبية من تداعيات طويلة الأمد على "جيك بول"
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة.. وفاة الممثلة الأميركية ديان لاد
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

جامعة تورنتو

الاستقلال

القضايا

أوروبا

الكحول

رابعة

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:34 | 2025-12-30
Lebanon24
05:54 | 2025-12-30
Lebanon24
04:56 | 2025-12-30
Lebanon24
04:30 | 2025-12-30
Lebanon24
04:00 | 2025-12-30
Lebanon24
02:58 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24