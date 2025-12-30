بالصورة: مليارديرة جديدة في عالم الفن.. فمن هي؟!

أصبحت الأميركية مليارديرة رسميًا، لتصبح خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز، بحسب . وتضم قائمة الفنانين المليارديرات زوجها مغني الراب جاي زي، بالإضافة إلى ، وبروس سبرينغستين، وريهانا.



وجاء هذا الإنجاز نتيجة سنوات مربحة جدًا لمسيرتها الفنية، حيث حققت جولتها العالمية "Renaissance" في 2023 إيرادات تقارب 600 مليون دولار، قبل أن تعود عام 2024 بألبوم "كاوبوي " الذي نال ، ثم نظمت الجولة العالمية الأكثر ربحًا في 2025.





وبحسب تقديرات فوربس، بلغت أرباح بيونسيه قبل الضرائب في 2025 نحو 148 مليون دولار، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجرًا في العالم. وتأتي معظم ثروتها من موسيقاها وجولاتها، إلى جانب مشاريع تجارية مثل علامة للعناية بالشعر، ومشروب الويسكي، وخط ملابس خاص بها.