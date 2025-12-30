تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
بالصورة: مليارديرة جديدة في عالم الفن.. فمن هي؟!
Lebanon 24
30-12-2025
|
08:34
أصبحت
المغنية
الأميركية
بيونسيه
مليارديرة رسميًا، لتصبح خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز، بحسب
مجلة فوربس
. وتضم قائمة الفنانين المليارديرات زوجها مغني الراب جاي زي، بالإضافة إلى
تايلور
سويفت
، وبروس سبرينغستين، وريهانا.
وجاء هذا الإنجاز نتيجة سنوات مربحة جدًا لمسيرتها الفنية، حيث حققت جولتها العالمية "Renaissance" في 2023 إيرادات تقارب 600 مليون دولار، قبل أن تعود عام 2024 بألبوم "كاوبوي
كارتر
" الذي نال
جائزة غرامي
، ثم نظمت الجولة العالمية الأكثر ربحًا في 2025.
وبحسب تقديرات فوربس، بلغت أرباح بيونسيه قبل الضرائب في 2025 نحو 148 مليون دولار، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجرًا في العالم. وتأتي معظم ثروتها من موسيقاها وجولاتها، إلى جانب مشاريع تجارية مثل علامة للعناية بالشعر، ومشروب الويسكي، وخط ملابس خاص بها.
