بالصورة.. رسالة شكر من سيرين عبد النور

نشرت النجمة عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على "إنستغرام" رسالة تعبيرية شكر فيها الله على حكمة تدبيره في حياتها. وجاء في المنشور: "شكرًا على كل باب أغلق ليحمينا، وعلى كل تأخير كان ترتيبًا، وعلى كل وجع علمنا الاتكال عليك".ويأتي هذا الامتنان وسط تفاعل كبير من متابعي سيرين الذين عبروا عن دعمهم وتعاطفهم مع كلماتها، معتبرين أنها تعكس حالة من الإيمان والصبر في مواجهة التحديات.